[{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás telefonokat is megajándékozná 5G-s lapkakészlettel.","shortLead":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás...","id":"20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae5c9c-1904-47cf-ac66-cb3be63a8be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 05. 08:03","title":"Nem minden 5G-s telefon lesz drága: bejelentették a Dimensity 800 lapkakészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","shortLead":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","id":"20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd08e67-607e-4255-9591-905e453952ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 06. 13:05","title":"Elszenesedett állattetemek fekszenek az út mentén a tűzvész után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","shortLead":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","id":"20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298d82d0-a348-438c-9558-71b3219560d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","timestamp":"2020. január. 07. 06:02","title":"Több millió forintból állapították meg: a parkokba pihenni járnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként pedig olyasmire vállalkozott, amire itthon mások még nem nagyon: népmesékből inspirálódva írt fajsúlyosan drámai regénysorozatot.","shortLead":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként...","id":"20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c50574-8def-4456-822b-8e71fce96ac8","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","timestamp":"2020. január. 06. 16:35","title":"Nem lehet hős, aki másokat kényszerít áldozathozatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","shortLead":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","id":"20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be30d33-7871-47b5-9074-244c8d0248e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","timestamp":"2020. január. 06. 05:51","title":"A kormány megszállta a parlamentet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi tapasztalatok szerint sokat javít a biztonságukon.","shortLead":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi...","id":"20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466f73d5-c879-4a0a-92d7-2211e2e9733f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","timestamp":"2020. január. 06. 00:03","title":"Amikor legközelebb felszáll a vonatra, nézze csak meg azt a kis dobozt a kalauzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]