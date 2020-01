Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 járművel bővítik a flottát.","shortLead":"15 járművel bővítik a flottát.","id":"20200108_volvo_busz_volanbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d14be-2536-44e8-bd92-4629bd8f7b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_volvo_busz_volanbusz","timestamp":"2020. január. 08. 11:23","title":"A Volán 2,8 milliárd forintért vásárol Volvo buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John kedd esti Sydney-i koncertjén jelentette be az adományát.\r

","shortLead":"Elton John kedd esti Sydney-i koncertjén jelentette be az adományát.\r

","id":"20200108_Elton_John_es_a_Metallica_is_sulyos_penzeket_ajanlott_fel_az_ausztral_tuzvesz_elleni_harcra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408b8894-2d96-4fa5-b3d9-9610a594c7b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Elton_John_es_a_Metallica_is_sulyos_penzeket_ajanlott_fel_az_ausztral_tuzvesz_elleni_harcra","timestamp":"2020. január. 08. 09:30","title":"Elton John és a Metallica is komoly pénzeket ajánlott fel az ausztrál tűzvész elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5d7961-bbdb-4647-b14c-67379e8405e0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonykor új lakói lettek a Debreceni Állat-és Növénykertnek. ","id":"20200108_Delamerikai_aranykezu_aprosagok_szulettek_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5d7961-bbdb-4647-b14c-67379e8405e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2112f91f-da2f-46a5-8a0d-33ff09ca551f","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Delamerikai_aranykezu_aprosagok_szulettek_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Aranykezű, dél-amerikai apróságok születtek a debreceni állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50e8c7-9bc9-4013-8cfb-16bd2b36500c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízezer fotó bizonyítja, hogy húszféle állatfaj él a legnagyobb japán atomkatasztrófa által sújtott területen.","shortLead":"Több tízezer fotó bizonyítja, hogy húszféle állatfaj él a legnagyobb japán atomkatasztrófa által sújtott területen.","id":"20200107_Visszatertek_az_allatok_a_Fukusima_kozeli_radiokaktiv_erdokbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f50e8c7-9bc9-4013-8cfb-16bd2b36500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7446e00-ebd8-4349-928a-b188878f9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Visszatertek_az_allatok_a_Fukusima_kozeli_radiokaktiv_erdokbe","timestamp":"2020. január. 07. 17:10","title":"Visszatértek az állatok a Fukusima közeli radioaktív erdőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András kardiológus főorvos a győri kórház parkolójában állt meg a telefonja kamerája előtt elmélkedni azon, hogy a város még alszik, ám ő siet megmenteni egy ember életét.","shortLead":"Dézsi Csaba András kardiológus főorvos a győri kórház parkolójában állt meg a telefonja kamerája előtt elmélkedni azon...","id":"20200108_gyor_fideszes_jelolt_dezsi_csaba_andras_facebook_video_infarktus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d417a8-a291-4885-aa4e-afde69a0c031","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_gyor_fideszes_jelolt_dezsi_csaba_andras_facebook_video_infarktus","timestamp":"2020. január. 08. 17:57","title":"Tolt egy Facebook-videót a győri fideszes jelölt, miközben egy infarktusos beteghez sietett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","shortLead":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","id":"202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738d1b2-3808-4215-a08a-c6e04daaac15","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","timestamp":"2020. január. 08. 10:00","title":"Ragyogó humorral szól tabutémákról – immár magyarul is – a kanadai sztáríró ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A németeknél egymillió eurót költöttek arra, hogy megismerjék az emberek véleményét. Nálunk alig derült ki...","id":"20200109_klimaugyi_konzultacio_kormany_panasz_alapveto_jogok_biztosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855228-ed6b-4a9f-9f63-194abf5967d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_klimaugyi_konzultacio_kormany_panasz_alapveto_jogok_biztosa","timestamp":"2020. január. 09. 08:59","title":"Bepanaszolták a kormányt az elsunnyogott klímakonzultáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","shortLead":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","id":"20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2318c-7c8b-47f1-b8dc-a3a3946d6fae","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","timestamp":"2020. január. 07. 17:16","title":"Jégréteg alakult ki a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]