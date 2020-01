Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","shortLead":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","id":"20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854f5aa-0be2-41eb-958c-a9efc2f692b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","timestamp":"2020. január. 14. 09:59","title":"Az EU-ban a magyarok töltik a legtöbb napot kórházi ágyban fekve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett két vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott.","shortLead":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett...","id":"20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdc57f-743b-46c3-80f5-870d7452cbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","timestamp":"2020. január. 14. 10:03","title":"Egy feltöltéssel 40 napig működő okosórát dobott piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","shortLead":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","id":"20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f864654f-277d-4d31-b06b-99e1742e320a","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","timestamp":"2020. január. 14. 08:25","title":"Népszavazást tartanának a nyugdíjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","shortLead":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","id":"20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f6f9db-e2af-493f-8e62-d77716ccd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","timestamp":"2020. január. 13. 14:50","title":"Állást kínált a Burger King a dolgozni készülő brit hercegi párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj klippel jelentkezett. A hazai rajongók élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.



","shortLead":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj...","id":"20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060e9b7-d3ed-45df-809c-45e9b43fa639","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt, Simonka György volt a hálózat irányítója, olyan hálózatot hozott létre, mellyel uniós és hazai költségvetési pénzzel éltek vissza. A vád szerint 1,4 milliárdos kárt okoztak. A vádlottak padján ül Simonka felesége is. A politikus ártatlannak tartja magát. ","shortLead":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt...","id":"20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e981d9-3632-47dc-adff-67fe567241e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","timestamp":"2020. január. 14. 09:44","title":"860 milliós vagyonelkobzás és több év fegyház várhat Simonkáékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]