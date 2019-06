Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik az átkelni kívánó gyalogosokat, s ekkor felvillannak az erősfényű sárga led-lámpák, amelyek figyelmeztetik a járművezetőket.","shortLead":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik...","id":"20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee5281-00fb-4927-adfd-edafe76ae933","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 26. 17:26","title":"Okoszebrák a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi székhelyű páneurópai intézmény parlamenti közgyűlése.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi...","id":"20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d1301-4b8e-423f-8f50-571091c59396","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","timestamp":"2019. június. 26. 20:57","title":"Megvan az Európa Tanács új főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt is megoldották, hogy ne csak a Chrome programfelületei váljanak sötétté, hanem még a (fehér) weboldalak háttere is.","shortLead":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt...","id":"20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede6fdab-ce1e-4dfa-abba-4d9df1e4944e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","timestamp":"2019. június. 27. 19:03","title":"Betettek egy apróságot a Chrome-ba, próbálja csak ki, látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","shortLead":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","id":"20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56c3358-0c28-42a4-bc9b-87cea600402c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","timestamp":"2019. június. 26. 18:29","title":"Notre-Dame: Az ügyészség szerint nincs bűncselekményre utaló jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","shortLead":"A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. ","id":"20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbaff76-f556-4a5e-bdd8-64d1ba7921d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vagy_a_Fidesz_lepett_ki_a_Neppartbol_vagy_a_Neppart_felejtette_el_hogy_meg_ott_vannak","timestamp":"2019. június. 26. 16:07","title":"Vagy a Fidesz lépett ki a Néppártból, vagy a Néppárt felejtette el, hogy még ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogadta el a prágai parlament az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt","shortLead":"Nem fogadta el a prágai parlament az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt","id":"20190627_Helyen_maradhat_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ad6008-425e-483a-9e7c-363fbf46761f","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Helyen_maradhat_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 27. 05:29","title":"Helyén maradhat Andrej Babis cseh kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50110dee-87a4-43d7-9547-9154ae20902f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Épp 12 nappal azelőtt nyitott új számlát az MNB-alapítványok Kecskeméten egyetemi kampuszt építő cége, hogy az MNB korlátozásokat vezetett be korábbi számlavezetőjénél, az NHB-nál. Pár nappal később a cégnek dolgozó, Matolcsy György jegybankelnök rokonságába tartozó Szemerey Szabolcs is követte példáját.","shortLead":"Épp 12 nappal azelőtt nyitott új számlát az MNB-alapítványok Kecskeméten egyetemi kampuszt építő cége, hogy az MNB...","id":"20190627_nhb_kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50110dee-87a4-43d7-9547-9154ae20902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b6cce9-fd97-46c1-b7c2-73747bfcdaa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_nhb_kecskemet","timestamp":"2019. június. 27. 13:30","title":"A Matolcsy-alapítványok cége is gyanús időpontban nyitott új számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]