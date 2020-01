Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó taroltak egy romániai fejlesztési pályázaton.","shortLead":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó...","id":"20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b1d485-4cfb-40ad-bcbb-a6cbe99cf025","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 15:53","title":"Több milliárd forint magyar állami támogatást nyert a Csíki Sör tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","id":"20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1017bb-5c94-4463-bf08-9f98e628557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. január. 13. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","shortLead":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","id":"20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79979c2d-816e-493f-bab6-308c87fbb764","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","timestamp":"2020. január. 13. 12:55","title":"Mészáros és Tiborcz cégéhez kerül a balatonfüredi kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába és Franciaországba utazókat és onnan indulókat érintheti.\r

","shortLead":"Az Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába és Franciaországba utazókat és onnan indulókat érintheti.\r

","id":"20200113_sztrajk_wizz_air_olasz_legiforgalmi_iranyitok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe39b93-259c-40bf-ab54-d24a3128df0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_sztrajk_wizz_air_olasz_legiforgalmi_iranyitok","timestamp":"2020. január. 13. 19:02","title":"Sztrájkra figyelmezteti utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes világban. Egyikük szerint egy influenszer sokkal több pénzre tud szert tenni ugyanannyi Instagram-követővel, mint ahány neki van.","shortLead":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes...","id":"20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9c38c-a16f-4ca7-b02c-ecc24e8c0d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","timestamp":"2020. január. 15. 06:15","title":"Egy pornószínésznő szerint ők a világ legalulfizetettebb közszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megkapta a saját szerepét is.","shortLead":"Egyszer csak megkapta a saját szerepét is.","id":"20200115_Courteney_Cox_megnezte_az_Instagramon_melyik_Jobaratokszereplo_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd3c84f-f70b-4194-92c8-461990a15700","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Courteney_Cox_megnezte_az_Instagramon_melyik_Jobaratokszereplo_lenne","timestamp":"2020. január. 15. 07:18","title":"Courteney Cox megnézte az Instagramon, melyik Jóbarátok-szereplő lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]