[{"available":true,"c_guid":"de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","shortLead":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","id":"20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc55f65-5379-4da6-839d-439155b08e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","timestamp":"2020. január. 30. 07:21","title":"Kis híján összeütközött két műhold az Egyesült Államok fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

","shortLead":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

","id":"20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0785a-2a48-4799-8968-b3a1fe408c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","timestamp":"2020. január. 30. 09:20","title":"Államosíthatják az óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte, hogy mit tett vele az edzője, mégsem történt semmi. ","shortLead":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte...","id":"20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51d32c3-fd77-4665-9749-a34dd0a56be8","keywords":null,"link":"/sport/20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 29. 21:57","title":"Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket visszavonult francia műkorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5a381d-34ed-4f9f-af18-642b4b1d9f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA igazgatóját váratlanul érte a tiltakozás a zsidó szervezetek részéről. Szerinte minden vád, amely Siklósi Beatrixot az utóbbi időben a sajtóban érte, alaptalan és elfogadhatatlan.","shortLead":"Az MTVA igazgatóját váratlanul érte a tiltakozás a zsidó szervezetek részéről. Szerinte minden vád, amely Siklósi...","id":"20200130_Papp_Daniel_mentegeti_a_nyiltan_rasszista_szerkesztojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5a381d-34ed-4f9f-af18-642b4b1d9f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e07f86-b5c6-4cc7-8cca-ded2af6829b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Papp_Daniel_mentegeti_a_nyiltan_rasszista_szerkesztojet","timestamp":"2020. január. 30. 16:20","title":"Papp Dániel levélben mentegeti a nyíltan rasszista csatornaigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon a kontinens, jön ugyanis a következő királydráma: mit is jelent valójában a Brexit? ","shortLead":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon...","id":"202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69285a14-522f-4305-9c25-f2ca6ddaa5ee","keywords":null,"link":"/360/202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","timestamp":"2020. január. 30. 13:00","title":"Hiába az angolos távozás, a Brexitnek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd409c5-9d2d-435d-9e16-b17456263341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Putyin-limuzin polgári változata után hamarosan érkezik az Aurus első divatterepjárója. ","shortLead":"A Putyin-limuzin polgári változata után hamarosan érkezik az Aurus első divatterepjárója. ","id":"20200130_ilyen_lesz_az_oroszok_hatalmas_luxusterepjaroja_putyin_aurus_komendant_suv_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd409c5-9d2d-435d-9e16-b17456263341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c66ee-7013-4e4e-a13e-9f77ce2e69a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_ilyen_lesz_az_oroszok_hatalmas_luxusterepjaroja_putyin_aurus_komendant_suv_hibrid","timestamp":"2020. január. 30. 15:21","title":"Ilyen lesz az oroszok saját hatalmas luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél: szerezni 30 másodperc kínos makogást, amit végtelenítve lehet ismételni. De mi történik, amikor a kiszemelt áldozatnak harminc perce van reagálni?","shortLead":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél...","id":"202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef5f0a3-fb3c-4956-b33c-bac46e68da20","keywords":null,"link":"/360/202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","timestamp":"2020. január. 30. 11:00","title":"Leégette magát a köztévé? Dehogy, náluk épp így kell csinálni a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]