[{"available":true,"c_guid":"4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új helyettes is lesz, őt a Délmagyartól rakják át az újsághoz.","shortLead":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új...","id":"20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdd259-8de1-457d-b858-4b18216ab626","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","timestamp":"2020. február. 06. 14:51","title":"Új főszerkesztő a Magyar Nemzetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876df95-275e-4ea9-b1b1-852c920adb2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Példakép, tökéletes mentor, inspiráció – ezt jelentette fél Hollywoodnak a színészlegenda. ","shortLead":"Példakép, tökéletes mentor, inspiráció – ezt jelentette fél Hollywoodnak a színészlegenda. ","id":"20200206_Eletem_vegeig_szeretni_foglak__bucsuznak_a_sztarok_Kirk_Douglastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876df95-275e-4ea9-b1b1-852c920adb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7330a7-aee8-4905-a1f8-566ee0aebe3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Eletem_vegeig_szeretni_foglak__bucsuznak_a_sztarok_Kirk_Douglastol","timestamp":"2020. február. 06. 10:33","title":"\"Életem végéig szeretni foglak\" – búcsúznak a sztárok Kirk Douglastől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","shortLead":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","id":"20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f91460a-768a-4bf0-acfe-a7e344019bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","timestamp":"2020. február. 05. 21:50","title":"Elpusztult az utolsó óriásagyarú afrikai elefántok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani kell.","shortLead":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani...","id":"20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b979e5-7748-4d34-b2f4-9e2a46146eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","timestamp":"2020. február. 05. 19:06","title":"Csütörtökön sem szabadulunk az erős széltől, kiadták a veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapokban felmerülő különféle kisebb-nagyobb feladatok, elintéznivalók kezelését segítő funkciót vezet be a Viber.","shortLead":"A mindennapokban felmerülő különféle kisebb-nagyobb feladatok, elintéznivalók kezelését segítő funkciót vezet be...","id":"20200206_viber_jegyzeteim_funkcio_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89629b8b-3fed-41ca-b1a5-d43e1f57f89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_viber_jegyzeteim_funkcio_hasznalata","timestamp":"2020. február. 06. 08:03","title":"Megjött a Viber új funkciója, nem is kicsit hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család gyengébb, olcsóbb kiadása, a Galaxy S20+ látható. A képek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott pletykák zöme igaz.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család...","id":"20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f47c3-beab-4ee1-9dcf-dc1cbba72212","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 06. 17:03","title":"Valódi fotó jött a Samsung Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","shortLead":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","id":"20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd90b5b-4f01-491b-b7b1-06ce0aa39895","keywords":null,"link":"/elet/20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","timestamp":"2020. február. 07. 13:03","title":"Legóból épített kerekes kocsit kapott egy rokkant kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]