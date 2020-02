Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","id":"20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75efc31f-b0b2-4562-8869-4cfc7e67b13e","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","timestamp":"2020. február. 08. 18:31","title":"Magyar siker a férfi kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben...","id":"20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b0f80-3794-4c2f-b7cd-9e32c1cdf169","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","timestamp":"2020. február. 08. 13:23","title":"Kisiklott egy Magyarországra tartó gyorsvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB) a speciális feladatra kiképzett keresőkutyák – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból.","shortLead":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB...","id":"20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca15ce-e772-4a2e-a35e-7406493b0e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","timestamp":"2020. február. 09. 10:03","title":"A kutyák legújabb szuperképessége: 99%-os pontossággal képesek kiszagolni egy kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","shortLead":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","id":"20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1e00e-e674-4594-b2a2-a81b6cc93242","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","timestamp":"2020. február. 08. 12:40","title":"Antifasiszták és a rendőrök várták a Városmajorban a szélsőjobboldali megemlékezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pep Guardiola, a Manchester City edzője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Lionel Messi elhagyná a Barcelonát és csatlakozna hozzá. Guardiola szerint Messi a katalán csapatnál fogja befejezni pályafutását.","shortLead":"Pep Guardiola, a Manchester City edzője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Lionel Messi elhagyná a Barcelonát és...","id":"20200208_Messi_marad_a_Barcelonaban_legalabbis_nem_megy_Manchesterbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee1f4a-f28d-477b-ad42-bb22fcc2c232","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Messi_marad_a_Barcelonaban_legalabbis_nem_megy_Manchesterbe","timestamp":"2020. február. 08. 09:30","title":"Messi marad a Barcelonában, legalábbis nem megy Manchesterbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]