Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután tartják.","shortLead":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután...","id":"20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb7f04-d381-4590-9e96-818c6d49c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","timestamp":"2020. február. 12. 11:35","title":"Gyöngyöspata és a „börtönbiznisz” is téma lesz a Fidesz mai nagygyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","shortLead":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","id":"20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dc22a-f3de-43e6-b812-65997eab238f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","timestamp":"2020. február. 12. 19:32","title":"Bombákat találtak Várpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum értékeit és ingóságait.","shortLead":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum...","id":"20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353e76a-dacd-4ed6-8177-01de8e716caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","timestamp":"2020. február. 12. 09:53","title":"Mégsem kell ideiglenes helyre költöznie a Természettudományi Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még inkább, hogy amikor kimentek a helyszínre, kiderült, hogy nem történt gyilkosság.","shortLead":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még...","id":"20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa26530-39ed-43ef-b035-768ddde644b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","timestamp":"2020. február. 12. 10:39","title":"Bevallotta egy férfi, hogy megölte a feleségét, de hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a gyanúsított kényszergyógykezelését kérte.","shortLead":"Az ügyvéd a gyanúsított kényszergyógykezelését kérte.","id":"20200211_letartoztatas_keseles_birosag_emberoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dece47e-a5d4-4465-af3f-44761c7cd32c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_letartoztatas_keseles_birosag_emberoles","timestamp":"2020. február. 11. 16:40","title":"Letartóztatták a brit-amerikai férfit, aki a belvárosban ölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap nagy részében napos, száraz idő lesz.","shortLead":"A nap nagy részében napos, száraz idő lesz.","id":"20200212_Csutortokon_veszit_erejebol_a_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb54862-a9f3-4a50-857f-34ad63925f67","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Csutortokon_veszit_erejebol_a_szel","timestamp":"2020. február. 12. 16:45","title":"Csütörtökön veszít erejéből a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","shortLead":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","id":"20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0807941c-f339-4d9f-a239-5c070c8886a1","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 21:19","title":"Megvan a harmadik érem is a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]