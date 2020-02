Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetéséből. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elől vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az időközben megbukott kormánypárti politikus.","shortLead":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre...","id":"20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c63358-cbc2-4034-9a10-3bef99f7b56d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","timestamp":"2020. február. 12. 06:30","title":"\"Nyugodt otthonra\" van szüksége – így kapott várbeli bérlakást a volt fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2027f29-e934-47ce-a8cd-4ed85fe0c0f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gubiczáné Sonnevend Alexandra ügyvezetője lesz az új cégnek. Az alapító korábban az állami Eximbanktól kapott milliárdokat. ","shortLead":"Gubiczáné Sonnevend Alexandra ügyvezetője lesz az új cégnek. Az alapító korábban az állami Eximbanktól kapott...","id":"202007_scuderia_lovat_tenyeszt_rogan_elso_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2027f29-e934-47ce-a8cd-4ed85fe0c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9567de-7e23-4b9d-8787-7764b9fca087","keywords":null,"link":"/360/202007_scuderia_lovat_tenyeszt_rogan_elso_felesege","timestamp":"2020. február. 13. 12:00","title":"Lovat tenyészt Rogán első felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","shortLead":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","id":"20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a086dd5-cae3-45a5-b2ee-715786d75edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","timestamp":"2020. február. 13. 14:23","title":"Valentin-napi „vérengzés” a brit kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]