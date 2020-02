Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában érdekelt futballcsapatot. A tréner novemberben vette át a feladatot Ante Covictól, aki előtt Dárdai Pál volt a berliniek edzője. Őt kérdezte most a Nemzeti Sport arról, mit gondol Klinsmann távozásáról, és van-e esély a visszatérésére.","shortLead":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában...","id":"20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1189c-ce73-4140-83e9-9084cadce78a","keywords":null,"link":"/sport/20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","timestamp":"2020. február. 14. 12:36","title":"Dárdai Klinsmannról: A szomszédnak sem szólok át, hogyan nyírja a füvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról...","id":"remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10647fa0-1301-45ac-9cc0-6e89c7c44cdc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","timestamp":"2020. február. 14. 07:30","title":"Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","shortLead":"Utcára vonultak a tanárok pénteken.","id":"20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce38fe6e-e17f-4137-8187-811ea4a1dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5597c270-b3b6-4f10-a4c7-44e1c5422659","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Tuntet_a_PDSZ_a_NAT_es_a_szakkepzesi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 14. 17:49","title":"Tüntetett a PDSZ a NAT és a szakképzési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor megnézték az Antarktiszhoz tartozó Seymour-szigetén található mérőállomás adatait. A hőmérő egészen pontosan 20,75 Celsius-fokot mutatott.","shortLead":"A brazil kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor megnézték az Antarktiszhoz tartozó Seymour-szigetén található...","id":"20200214_antarktisz_homerseklet_20_fok_seymour_sziget_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9ffba9-2d31-469b-ac60-827b89057ada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktisz_homerseklet_20_fok_seymour_sziget_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","timestamp":"2020. február. 14. 12:03","title":"Igen, pluszban: 20 Celsius-fokot mértek az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","id":"20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928962c-ae7b-4ef7-89ae-e1d4502dc2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 11:21","title":"Európába jött az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","shortLead":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","id":"20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033f47e-2f7e-4ade-95ed-d02c54d41567","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","timestamp":"2020. február. 14. 04:19","title":"Ez a sofőr sem egy ijedős fajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]