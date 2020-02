Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta Thunberg szerepét a globális felmelegedés elleni harcban egy erdőökológus? Aszalós Rékával Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta...","id":"20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb3944b-8252-4eb1-9e96-0e11df812059","keywords":null,"link":"/360/20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","timestamp":"2020. február. 21. 15:00","title":"A magyar szennyezést nem váltja ki Orbánék erdősítése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1fbec3-37be-4a9f-bafa-ba47d23fafd9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A trianoni békeszerződés aláírására emlékezne a harangozással a KÉSZ.","shortLead":"A trianoni békeszerződés aláírására emlékezne a harangozással a KÉSZ.","id":"20200221_100_masodperces_harangozast_hirdettek_a_kereszteny_ertelmisegiek_a_trianoni_evfordulora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbec3-37be-4a9f-bafa-ba47d23fafd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca2f13-8a75-48d3-af3d-6c68b252744d","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_100_masodperces_harangozast_hirdettek_a_kereszteny_ertelmisegiek_a_trianoni_evfordulora","timestamp":"2020. február. 21. 11:04","title":"Száz másodpercnyi harangozást hirdettek a keresztény értelmiségiek a trianoni évfordulóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","shortLead":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","id":"20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16f4eec-2d0a-4dba-9ffd-bfe9da12deaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 20. 16:44","title":"Letartóztatták a 15 évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát remek ütemben halad.","shortLead":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát...","id":"20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2de0986-ee99-4a04-aed3-5858c27193dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","timestamp":"2020. február. 20. 10:41","title":"Jó hír jött a fellőtt magyar zsebműholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok addig, hogy lebegjenek a színpadon. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.","shortLead":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok...","id":"20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d16d8fd-0123-4eaf-8e8a-ac7a4a38776b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","timestamp":"2020. február. 21. 20:00","title":"„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049d3921-269d-4b82-b0bc-dafa0fb7baf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán vontatott egy kisbusz egy személyautót, amiben ráadásul utasok is ültek.","shortLead":"Az autópályán vontatott egy kisbusz egy személyautót, amiben ráadásul utasok is ültek.","id":"20200221_Az_utanfutoja_utan_kototte_a_lerobbant_autot_a_roman_kisbuszos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049d3921-269d-4b82-b0bc-dafa0fb7baf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5b86-fc81-4a42-b732-4cb575bfb044","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Az_utanfutoja_utan_kototte_a_lerobbant_autot_a_roman_kisbuszos","timestamp":"2020. február. 21. 10:14","title":"Az utánfutója után kötötte a lerobbant autót a román kisbuszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]