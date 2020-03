Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra, hogy olvassuk el.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra...","id":"20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27d046d-9155-47a6-ab6b-73cf0d293009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","timestamp":"2020. március. 03. 14:03","title":"Később olvasna el egy cikket? Ez az alkalmazás erre is figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","shortLead":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","id":"20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c9dc0e-0976-4557-a680-98d3cff21f09","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","timestamp":"2020. március. 03. 19:37","title":"A Tesco korlátozásokat vezetett be a rendeléseknél a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll a termelés több hazai gyárban, ha egyetlen magyar beteg sem lesz. ","shortLead":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defd34b-ce88-480a-92da-6ed4823422af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","timestamp":"2020. március. 04. 12:21","title":"Mit tanul a gazdaság a koronavírus-járványból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","shortLead":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","id":"20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0539847-5d2b-4260-9865-e3947a1073b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","timestamp":"2020. március. 04. 06:49","title":"Péntekig nem nagyon lesz csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat diagnosztizált eset van Romániában. ","shortLead":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat...","id":"20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b28ce4-dd1e-434c-871d-5ec5c23946c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 16:52","title":"Magyarországon keresztül utazott haza az egyik romániai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok bejelentették, hogy csütörtöktől két hétre leállítják az oktatást az egész országban.\r

\r

","shortLead":"A hatóságok bejelentették, hogy csütörtöktől két hétre leállítják az oktatást az egész országban.\r

\r

","id":"20200304_halott_koronavirus_Olaszoszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9764a-c6ae-4b56-bc15-b364cb4c49ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_halott_koronavirus_Olaszoszag","timestamp":"2020. március. 04. 20:31","title":"Már 107 ember halt meg koronavírusban Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark 3-mal és a 3 Próval, a kettő között pedig papíron nincs túl sok különbség.","shortLead":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark...","id":"20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478790-b0d0-4ed3-a56c-645267f72706","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","timestamp":"2020. március. 04. 11:33","title":"12 GB RAM, óriási akkumulátor: megjött a Xiaomi új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]