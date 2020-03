Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","shortLead":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","id":"20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086a333-ff81-4aae-a60b-2d419e85d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2020. március. 04. 14:09","title":"Alig sikerült valamit behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik a csoportos és tömeges eseményeket, bezárják a mozikat, színházakat. A templomok nyitvatartásáról az egyház dönt.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik...","id":"20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c53a44d-8bba-4259-907c-2fd0274a29f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 05:12","title":"Conte: A 65 év felettiek ne menjenek utcára a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","shortLead":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","id":"20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd862cd9-9183-456e-ab33-fd6d9e2cef16","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","timestamp":"2020. március. 04. 13:25","title":"A Katonának csökkentenie kellett az előadások költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő még nem tudta teljesen feldolgozni a történteket.","shortLead":"A színésznő még nem tudta teljesen feldolgozni a történteket.","id":"20200305_Gera_Marina_Nekem_is_van_egy_metoougyem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855f28-12f6-443e-9550-bcc56481f3f7","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Gera_Marina_Nekem_is_van_egy_metoougyem","timestamp":"2020. március. 05. 11:12","title":"Gera Marina: Nekem is van egy metoo-ügyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen biztosak lehetnek abban, hogy senki sem fér az így mentett csevegésekhez.","shortLead":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen...","id":"20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c12cf0-fac5-4cd2-9ef9-1d963d7d6605","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","timestamp":"2020. március. 06. 11:03","title":"Jó hír androidosoknak: tovább finomítja a WhatsApp a korlátlan tárolási funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","shortLead":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","id":"20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6193be80-1ae5-4df2-83e2-9c938f37a1ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","timestamp":"2020. március. 05. 14:56","title":"Ezer török fegyverest küldenek a határra, nehogy visszaforduljanak a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. ","shortLead":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult...","id":"20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef41ba-8d27-4414-8279-afe3caa948ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","timestamp":"2020. március. 04. 17:33","title":"Tíz órába telt a cseheknek felderíteni a koronavírusos diáklányok útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","shortLead":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","id":"20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a13ac2-caef-4445-900a-f285e5174d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","timestamp":"2020. március. 05. 20:17","title":"Debreceni a harmadik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]