Hódmezővásárhelyen csupán egyetlen vendéglátó nem küldött el munkavállalókat már az első hetekben, de Csongrád megyében, ahogy mindenütt, ez a szektor reagált a leggyorsabban a járványra. Más ágazatban is kritikus a helyzet, a Csongrád Megyei Iparkamara az elmúlt egy-két hétben gyűjtötte össze a megyei vállalkozóktól a járvány okozta gondokat, és azt, hogy milyen intézkedésekkel lehetne legalább tüzet oltani.

A cégek pillanatnyi helyzetét, és válságkezelési javaslataikat a megyei kamarák mindenütt feltérképezik, és küldik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, ahonnan továbbítják a kormánynak. Csongrád megyében, ahogy az a kamarai összesítésből kiderül, a gondok között van egy helyi specialitás, és egy olyan is, ami mindenütt sürgős rendezésre vár.

Egységes eljárás kell a járvány miatt csúszó beruházásoknál

A csongrádi iparkamarához tartozó cégek szerint kiemelt kérdés, hogy a kormányzat olyan jogszabályokat alkosson, melyek alapján a víruskrízis miatti közbeszerzéseknél jelentkező szállítási késedelmek, kötbérmentesen és egységes gyakorlat alapján rendezhetők legyenek. „Ötből négy alkalmazott szabadságra ment a cégtől az iskolás gyerekei miatt. Most mondjam azt, hogy nem engedem el?” – egy Csongrád megyei nyílászárókat forgalmazó és szerelő cég vezetője panaszkodott, hogy elmarad a leszerződött munkáival, több építkezésen is dolgozik a cége. Most tanácstalan a vállalkozó, mert a szerződései szerint lassan ketyegne a kötbér, bízik abban, hogy meg tud egyezni a megrendelőjével, de ahogy tudja, őt is szorítja a határidő, ráadásul, ott uniós projektben kellene lassan elszámolni. A cégek egymásra vannak utalva, egy-egy piaci szereplő kiesése az egész folyamatot megállíthatja.

Egy-egy esetben persze a jog is ad biztonságot, főként akkor, ha a vis maior helyzetre a szerződés külön kitér. Ha ez utóbbit nem tartalmazza a megállapodás, akkor sem kell a helyzet miatt elmaradó teljesítés miatt a kötbért kifizetni, de minden késlekedést, mulasztást igazolni kell, hogy az közvetlenül a járványhelyzettel hozható összefüggésbe. Az uniós pályázatok, illetve azok késedelmes teljesítésének a rendezéséhez a kormány intézkedései szükségesek, erről hamarosan lehet is döntés. Csongrád megyében a Vajdaságból naponta átjáró munkavállalók is hiányoznak, és nekik is a kieső jövedelem.

„Ha a szlovákoknak lehet, nekünk miért nem?”

Egy hete teljesen lezárta Szerbia a határait, még a szerb állampolgárokat sem engedik be, aki addig akart, az beutazott korábban. Most így aztán se ki, se be, még azoknak sem, akiknek az elmúlt években teljesen természetes volt, hogy reggel átjött a határon, letöltötte egy szegedi, vagy Szeged környéki településen a munkaidejét, aztán hazament. Most az sem jöhet, akinek még lenne munkája, ez fáj több itteni cégnek is, hiszen sokan a tomboló munkaerőhiányt vajdaságiakkal csillapították. Azt is szeretnék a megyében működő, a szerb állampolgárokat fogadó vállalkozások elérni, hogy ha Szlovákiával, vagy Romániával sikerült megállapodnia a kormányoknak, akkor talán itt is sikerülhet, még akkor is, ha Szerbia nem uniós tagállam. „A koronavírus is tudja, hogy vannak határok?” – jegyzi meg az egyik kommentelő a Facebookon.