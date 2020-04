Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti céljára, vagyis a tuberkulózis megelőzésére használják a vakcinát.","shortLead":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti...","id":"20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa414a47-5ab1-4537-bbd5-9d5a7036cd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 14. 10:11","title":"WHO: Nincs bizonyíték arra, hogy a BCG-oltás megóvná az embereket a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során a Zoom videokonferencia alkalmazást használják.","shortLead":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során...","id":"20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fba18c-4b40-4b96-afda-dd49a10ec116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","timestamp":"2020. április. 13. 19:03","title":"Betiltották a magyar iskolákban is kedvelt Zoom használatát a szingapúri távoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","shortLead":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc03de3e-be30-48fc-a00d-acaec4d02aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:36","title":"11 ezer fölött a járvány áldozatainak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja kiszolgálni, 300 embernek adva mukát.","shortLead":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja...","id":"20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183251b-f80a-45af-8e43-dfdcb2fb52dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","timestamp":"2020. április. 14. 10:21","title":"Ecseren épít új logisztikai központot a Jysk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","shortLead":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","id":"20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639838d-cc16-439c-835e-4c68128a6907","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","timestamp":"2020. április. 13. 14:29","title":"Drónnal locsolkodnak a magyar vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány százaléka vette fel a munkát.","shortLead":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány...","id":"20200414_ujraindult_a_hankook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a1551d-1ed3-42d5-9adf-6f8886894ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_ujraindult_a_hankook","timestamp":"2020. április. 14. 16:31","title":"Újraindult a rácalmási Hankook-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől elkülönülve élni. Egy szerdai ingyenes online előadáson ez utóbbi kerül terítékre, megannyi kérdéssel és válasszal.","shortLead":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől...","id":"20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518e2119-f984-46d1-aa87-382d2f598815","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 07:23","title":"Ingyenes előadás: miért érzik egyesek szabadságnak, mások pedig börtönnek a karantént?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]