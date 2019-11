Cikkünk folyamatosan frissül.

2030-ig szóló stratégiát hirdetett meg a kormány, az MNB és az MKIK a mikro-, kis- és közepes vállalkozások erősítésére. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén tavasszal ezer vállalkozót kérdezett meg, az ő válaszaik alapján is állt össze a 11 évre szóló stratégia - írták a rendezvény háttéranyagában. Már ebben az írásban összegezték a kkv-stratégia hét pillérét:

vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet,

a bürokrácia egyszerűsítése és az online ügyintézés elősegítése,

a kkv-k innovációs és digitális teljesítményének erősítése,

a kkv-k finanszírozáshoz jutásának segítése,

a nemzetköziesedés elősegítése,

képzett munkaerő biztosítása,

a generációváltás segítése azoknál a cégeknél, ahol már visszavonulnának az alapítók.

A 2014-2020-as stratégiában is nagyokat ígértek Amikor a 2030-ig szóló stratégiát hallgatjuk, érdemes visszaidézni: az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium már 2013-ban meghirdette a 2014-től 2020-ig szóló kkv-stratégiáját. Ebből a céges adók csökkentésének ígérete megvalósult, a többi nagy ígéretből azonban nem lett igazán semmi. Szó volt például a diákhitelhez hasonló hitelről, amelyet a kezdő vállalkozók vehetnének fel, vagy arról, hogy online lehessen venni a kkv-kat.

Palkovics: Fejlődünk, csak a termelékenységben nem

A rendezvény első előadását Palkovics László tartotta. A miniszter arról beszélt kezdésképp: idén 4,5 millió magyar van a munkaerőpiacon, nagyjából 600 ezer magyar dolgozik külföldön. Az eddig nem nagyon fordult elő, hogy a magyar gazdaság akkor növekedett, amikor a német gazdaság bajban volt, most ez történik - mondta. Igaz, az szerinte sem elképzelhető, hogy a nemzetközi krízis hozzánk ne gyűrűzzön be.

A miniszter szerint az alapvető kihívás most az, hogy a kkv-k foglalkoztatják az összes dolgozó magyar több, mint kétharmadát, de a hozzáadott értéknek alig több, mint a felét állítják csak elő, azaz jelentős hatékonyságnövekedésre van szükség. Ez a folyamat 2010 óta csak erősödött:

ebben az évtizedben a visegrádi országoknál és az EU-átlagnál is jobban javult szinte minden mutatóban a magyar kkv-szektor, épp csak a termelékenységben nem.

Ráadásul a magyar kkv-k a digitális technológiák alkalmazásában is messze az európai átlag alatt teljesítenek. De az is jókora probléma, hogy a kisebb vállalatok alig 10 százaléka képzi a munkavállalóit.

Kihívás az is, hogy a magyar cégek harmadánál hamarosan ideje van a generációváltásnak, a 100 millió forint feletti árbevételűeknél pedig 50 százalékos ez az arány - a legtöbb ilyen vállalatot a rendszerváltás körül alapították, az első tulajdonosok most már lassan nyugdíjba vonulnának. Ennek az átmenetnek a segítésére is jogi és anyagi támogatást ígért a miniszter, de hogy milyet, azt nem mondta még el.

Mindent látni fog a NAV

Palkovics konkrétumokat nem mondott a tervekről, így aztán Izer Norberttől, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárától remélhettünk részleteket. Az elmúlt években a munkát terhelő adók csökkentek, a fogyasztást terhelők nőttek, és már a GDP több, mint 1 százalékának megfelelő pénzügyi mozgástér adódott abból, hogy a szürkegazdaságot csökkentették. Szerinte ez jelöli ki most a pénzügyi mozgásteret: tovább kell fehéríteni a gazdaságot, és ebből teret nyerni az újabb adócsökkentésekre.

Igaz, azt ő is elismerte: a teljes adóterhelés az elmúlt évek csökkentései ellenére is magasabb, mint a régiónk legtöbb országában. A cél most ezt a hátrányt csökkenteni. Ugyanúgy cél a munka adóterheit csökkenteni, de ezen a ponton már hozzátette, hogy ez akkor fog megtörténni, ha a pénzügyi környezet engedi. Addig is próbálnak minél több kis céget rávenni arra, hogy a kiva szerint adózzanak - főleg 2020-tól, amikor a kiva már 12 százalékra csökken. Emellett pedig a céges adminisztrációt is csökkentenék, már csak azért is, mert

egy kisvállalkozásnál a bevétel 1,5 százalékát is elviheti az adminisztráció.

A cél az, hogy egyre többek vállalati adóbevallását készítse el a NAV, erről annyit mondott el, hogy az előkészítő munka már tart. Szintén az előkészítésénél tartanak az online számlázás bővítésével. 2021-re ígérte azt, hogy a járulékbevallást már a bérszámfejtő szoftverekből nyerjék ki közvetlenül a NAV-nál, ne a cég saját adminisztrációjában kelljen ezzel külön foglalkozni. De az áfabevallások többségét is megpróbálja a NAV elkészíteni, ezt a rendszert szintén 2021-ben szeretnék élesíteni. Ahhoz képest, hogy 2030-ig szóló stratégiát próbáltak meghirdetni, a rendezvényen ez volt az első olyan bejelentés, amelyhez konkrét határidőt is megadtak, abból is csak kétéveset.

Hogy segítheti az MNB a kis cégeket?

Az MNB részéről Matolcsy György szerepelt az előadók listáján, de végül Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója beszélt. A következő lépcsőfok szerinte a növekedési modell tőke- és technológiaintenzív szakaszának biztosítása.