[{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

