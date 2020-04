Pár hete az agrárminiszter a Hír Tv műsorában beszélt arról, hogy külföldről olcsó dömpingáru jön az országba, ezzel pedig nehéz helyzetbe hozzák a hazai mezőgazdasági termelőket. A Nemzeti Agrárkamara kedden felhívást tett közzé, amelyben az is benne van, hogy szankcionálnák azokat a boltokat, amelyek az olcsóbb importot veszik meg és adják el. Az agrárminiszter egy hete a televíziós műsorban még csak annyit jegyzett meg, hogy vannak eszközeik, hogy kikényszerítsék a szolidaritást a multiktól. A NAK már ki is fejtette, hogy délután három órától azokat az üzleteket, amelyek nem működnek együtt a hazai áruk forgalmazásában, részlegesen bezáratnák úgy, hogy akkortól csak élelmiszereket tehetnék hozzáférhetővé a vásárlók számára, így a többi termék miatt bevételtől esnének el. Erre persze csak javaslatot tehet a testület a kormánynak, az majd elválik, hogy lesz-e ebből valami, vagy fenyegetés marad.

Az agrárkamara külön felhívja a figyelmet a hazai hústermékekre, amelyeket szintén az olcsó külföldi import hozhat nehéz helyzetbe akkor, amikor a járványok miatti korlátozások kedvezőtlenül befolyásolják az értékesítést.

A szezonális hazai gyümölcsök és zöldségek sem fognak túl olcsón a polcokra kerülni, nemsokára jön az eperszezon. A bogyók első körben az üvegházakból kerülnek ki, majd a fóliákból, legvégül, amikor már valamivel olcsóbban is kapható lesz, a szabadföldi szedések ideje jön el. A spanyol, görög és a magyar eper körül szokott kialakulni az első háborúskodás az olcsó külföldi és a drága, de finom magyar termékeket pártolók között. A konfliktus nem újdonság, most az agrárminiszter és a kamara is azért kér nyomatékosan méltányosságot a multiktól, mert a járvány miatt bezárt éttermekbe sem tudnak beszállítani a termelők, de a közétkeztetés megrendelése is megcsappant a távoktatás miatt.

A járványtól függetlenül, már évek óta szeretnék meggyőzni az ágazat képviselői a vásárlókat a hazai termékek vásárlásáról, de eddig úgy tűnik, hogy a kínálat és főként az árak befolyásolják, hogy mit vesznek le gyakrabban a pultokról. A napokban éppen egy árust döngöltek a földbe, amiért a zöldbabot 2800 forintért tette ki a piacon. Gyorsan akadtak szakértők is, akik elmagyarázták a "tudatlan" vevőknek, hogy a zöldbab szezonja még odébb van, aki a drága zöldséget most megtermelte, az vélhetően a drága üvegházában fűtött rá nem keveset. A kommentekből úgy tűnt, hogy ez kevéssé hatotta meg a közönséget, többen inkább a fagyasztott zöldség mellett voksoltak. Végül is addig jó, amíg eldönthetik a fogyasztók, hogy nekik mi fekszik jobban.