Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple Music.","shortLead":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple...","id":"20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eb2de-e2d9-4ef9-bbf0-6015d11fbe97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","timestamp":"2020. április. 21. 11:33","title":"A neten hallgatna zenét? Az Apple lejátszója már ott is használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem kutatói, akiknek tanulmánya először támasztja alá konkrét adatokkal a feltételezett kapcsolatot.","shortLead":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki...","id":"20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed7764d-c204-437a-aed4-bcc548a89fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","timestamp":"2020. április. 21. 09:33","title":"Először sikerült kimutatni: a légszennyezettség miatt halálosabb lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea első felszólalását széttapsolták, a második végén durván rászólt Kövér László.","shortLead":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea...","id":"20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35339f2-7111-445e-a0a0-213d4c4f8842","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 14:13","title":"Széttapsolta a Fidesz Szabó Tímea felszólalását, Kósa nem tudja, mikor tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","shortLead":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","id":"20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e8d7a8-f883-472e-a5fc-1b346a2713ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","timestamp":"2020. április. 20. 07:59","title":"Már 267 forint 90 fillérért is tankolható itthon 1 liter benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]