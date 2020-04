Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25...","id":"20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a17c2d-a420-44ed-b20c-44e83fb2218d","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","timestamp":"2020. április. 19. 19:03","title":"Jövő héten ismét sok lesz a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"A kilencvenes évek során a Bourdieu által leírthoz nagyon hasonló művészeti rendszer alakult ki Magyarországon, amely csak súlyos konfliktusok közepette szerezte meg relatív önállóságát. Ehhez a politikai rendszerváltás önmagában nem lett volna elegendő. Kellettek hozzá például azok a Műcsarnok körüli harcok, amelyek közül leglátványosabbak az intézmény aktuális vezetősége, valamint a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége között zajló szalonviták voltak. Ezekből az is kiolvasható, hogy az aktuális kultúrpolitikai feszültségek szinte folyamatos nyomás alatt tartották a mezőt. ","shortLead":"A kilencvenes évek során a Bourdieu által leírthoz nagyon hasonló művészeti rendszer alakult ki Magyarországon, amely...","id":"20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7db4d6a-b6d9-4aa4-b3fa-0986bf4ac0e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","timestamp":"2020. április. 21. 10:45","title":"„We Sit Starving Amidst Our Gold”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","shortLead":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","id":"20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dcb63-d805-41e1-a174-5b3d2b21ac7b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","timestamp":"2020. április. 21. 10:51","title":"Eldobható papír szájmaszkot fejlesztett ki egy magyar nyomda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e6b090-9a39-4b35-a9b9-d62482c99b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Független képviselők szerint ki kell egészíteni az egészségügyi és a szociális dolgozók bérét.","shortLead":"Független képviselők szerint ki kell egészíteni az egészségügyi és a szociális dolgozók bérét.","id":"20200419_Hadhazek_torvenybe_iktatnak_hogy_a_kepviselok_a_jarvany_elleni_vedekezesre_is_aldozzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e6b090-9a39-4b35-a9b9-d62482c99b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b9241-bdca-4422-8483-55ee38bff837","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Hadhazek_torvenybe_iktatnak_hogy_a_kepviselok_a_jarvany_elleni_vedekezesre_is_aldozzanak","timestamp":"2020. április. 19. 15:58","title":"Hadházyék törvénybe iktatnák, hogy a képviselők a járvány elleni védekezésre is áldozzanak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású akkumulátornak köszönhető.","shortLead":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású...","id":"20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe63e5-4592-4352-8bee-b646181afa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","timestamp":"2020. április. 20. 09:21","title":"1100 kilométeres hatótávval kecsegtet az új elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból gyilkolt.","shortLead":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból...","id":"20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e448b-268d-43d8-bc01-63f8e15f5f58","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","timestamp":"2020. április. 20. 06:15","title":"Rendőrnek öltözött férfi gyilkolt meg legalább 16 embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","shortLead":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","id":"20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604b68ff-6961-462f-b2f3-5cc00571aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. április. 19. 14:33","title":"Itt rekedt egyiptomiakat szállítanak haza Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]