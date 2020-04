A sörözők Belgiumban is bezártak, de a törzsvendégeknek nem kell nélkülözniük kedvenc sörüket: akár elvitellel akár házhoz szállítással, de hozzájuthatnak a megszokott adaghoz. Sőt, az elzártság csak fokozza a szomjúságot: a tapasztalatok szerint olyan sok sör fogy, hogy az egészségügyi szakértők már az alkoholizmus eluralkodásától tartanak.

"Amikor a sörözőket bezárták március közepén, akkor azt hittem, hogy itt a vég. Végül is a sörünk 90%-át ott értékesítettük. Aztán rájöttem: ez itt Belgium, az emberek az elzártságban is azt kérdezik, hogy

hol a kedvenc söröm?

– meséli egy kis brüsszeli sörfőzde főnöke a Deutsche Welle tudósítójának. Samuel Languy autóját telerakta sörös rekeszekkel, és megindult a barátok és törzsvendégek felkeresésére. Kitörő örömmel fogadták. Azonnal létrehozott egy internetes eladási rendszert, és dőltek a megrendelések. A sörfőzést nemhogy leállítani nem kellett, de még fokozták is a tempót. Miközben a termelés során gondosan betartják a másfél-két méteres távolságot.

Ma már éppoly jól megy az üzlet, mint a válság előtt. A sörfőzde minden dolgozója visszatért, és az üzleti siker sem maradt el – büszkélkedik a kis sörfőzde gazdája. Aki koránt sincs egyedül a piacon: mások is gyorsan váltottak.

A kézműves sör a király

Belgiumban is nagyon népszerűvé vált a kis sörfőzdék portékája, amelyet különösen a helybenlakó polgárok támogatnak lelkesen. A kézműves sör egy kicsit drágább, de a törzsvendégek szívesen megfizetik a magasabb az árat, mert úgy érzik: ezzel támogatják szűkebb pátriájuk gazdaságát.

Café Solidarité és Café Courage néven olyan társaságok alakultak a válság során, amelyek utalványokat bocsátanak ki a kedvenc sörözők vagy éttermek szolgáltatásaira. Aki vásárol ezekből az utalványokból, az később elfogyaszthatja a befizetett összeget, amelyet most a sörözők és éttermek a túlélésre tudnak fordítani, például arra, hogy ne bocsássák el csoportosan a dolgozókat. Ehhez a belga állam, sőt az önkormányzatok is hozzájárulnak, de a sörözők és az éttermek így is a pénzügyi csőd határán egyensúlyoznak Belgiumban. A Café Courage társaságot az InBev alapította, a világ legnagyobb sörgyártója ily módon akarja fenntartani a hálózatot Belgiumban.

Nő az alkoholfogyasztás – aggodalmaskodik a Le Soir, mely beszámol arról, hogy a szupermarketekben, illetve a házhoz szállításban lényegesen megnőtt a sörök és mindenféle más alkohol forgalma. Ez nyilván összefügg azzal, hogy otthon elfogyasztva egy korsó sör lényegesen olcsóbb, mint egy sörözőben vagy elegáns étteremben, ahol egy palack sörért ötszörös vagy hatszoros árat is elkérnek. Másrészt pedig az elzártság és a sok szabadidő megnöveli az igényt a sörre, és más alkohol fajtákra is.

Emilia Bogdanowicz pszichológus, aki egy alkoholelvonóban dolgozik, arról számolt be, hogy az elzártság idején jóval többen jelentkeznek. "Aki egyedül van, és nehezen tudja feldolgozni a helyzetet, az sokszor sokat iszik" – mondja. A kézművessör-főző mester, Samuel Languy is tisztában van a helyzettel: "néhányan nagyon sokat isznak. Azt mondják nekem, hogy legális drogot adok el nekik." Mindezzel együtt mindenütt lelkesen fogadják a kézművessör-főzőt, aki maga szállítja házhoz a sörét Belgiumban – írja a Deutsche Welle.