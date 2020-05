Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d548b321-48f1-4dde-8a38-70e16ed6eb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott a Lenovo Legion névre keresztelt telefonjának promóvideója, amelyből már tisztán látni, milyen mobilra számíthatnak a játékosok.","shortLead":"Kiszivárgott a Lenovo Legion névre keresztelt telefonjának promóvideója, amelyből már tisztán látni, milyen mobilra...","id":"20200506_lenovo_legion_telefon_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d548b321-48f1-4dde-8a38-70e16ed6eb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e8e37-6ae0-4cb9-a638-39661f0954f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lenovo_legion_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. május. 06. 10:03","title":"Lebukott a Lenovo titkozatos mobilja, ami a legerősebb androidos telefon lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","shortLead":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","id":"20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f178a3bb-e1da-469e-bfa3-cbe5b17c4479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","timestamp":"2020. május. 07. 06:41","title":"Nem kér elnézést: autópályán száguld a 960 lovas Lamborghini SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff704281-999f-4fc9-9fd2-e314be955869","keywords":null,"link":"/elet/20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","timestamp":"2020. május. 06. 17:33","title":"Legalább 90 ezer ápolót és orvost fertőzött már meg a koronavírus a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","shortLead":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","id":"20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89b3da-04e5-4d52-9e54-b48d0b71505e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","timestamp":"2020. május. 07. 11:20","title":"Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű lett az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","shortLead":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","id":"20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5375ca75-28a9-4090-bd62-fa40a1ef9ff7","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","timestamp":"2020. május. 06. 15:01","title":"Harry herceg fia, Archie egyéves lett, és a születésnapi videójában már nagyon öntudatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee0c8e-ffec-4992-b06f-97dc22cbc806","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mondható megnyugtatónak, hogy a Xiaomi telefonok kémkedhetnek a felhasználók után. Egy egyszerű beállítással azonban megakadályozható ez, legalábbis, ha inkognitó módban és adott böngészővel netezünk.","shortLead":"Nem mondható megnyugtatónak, hogy a Xiaomi telefonok kémkedhetnek a felhasználók után. Egy egyszerű beállítással...","id":"20200507_xiaomi_bongeszo_frissitese_kovetes_letiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fee0c8e-ffec-4992-b06f-97dc22cbc806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be64eaeb-6301-4365-8005-9c0a0fccf160","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_xiaomi_bongeszo_frissitese_kovetes_letiltasa","timestamp":"2020. május. 07. 10:33","title":"Lépett a kémkedéssel vádolt Xiaomi, de ez egyelőre édeskevésnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

\r

","shortLead":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

\r

","id":"20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28875391-aca6-44f9-a5bf-53dc4813eadb","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","timestamp":"2020. május. 06. 14:37","title":"Feláldozzuk-e az öregeket a gazdaság újraindításáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]