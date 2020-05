Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóját május 13-án este tartották – a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Libri Könyvesboltok Facebook-oldalán.

Két zseniális regény nyerte a Libri-díjakat

Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.

Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit

Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.

Eladó Paul Walker egykori régi és ritka Ford Mustangja

Bár a nyilvános foglalkoztatási oldalon csak márciusi, járási szintű adatok érhetők el, Csongrád megyében két portál is hozzájuthatott áprilisi, településekre bontott adatokhoz is. Ezek szerint a megyében ötven százalékkal több lehet a munkanélküli, mint februárban, és Hódmezővásárhelyen ugrott meg legjelentősebben a számuk.

Hódmezővásárhelyen 74 százalékkal nőtt a munkanélküliség

Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.

Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár

Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.

Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit

Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.

Máris megújul a Suzuki Swift

Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.

Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","shortLead":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","id":"20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d675e6d3-03d4-4588-ba83-efe960445203","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","timestamp":"2020. május. 13. 06:41","title":"Eladó Paul Walker egykori régi és ritka Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyilvános foglalkoztatási oldalon csak márciusi, járási szintű adatok érhetők el, Csongrád megyében két portál is hozzájuthatott áprilisi, településekre bontott adatokhoz is. Ezek szerint a megyében ötven százalékkal több lehet a munkanélküli, mint februárban, és Hódmezővásárhelyen ugrott meg legjelentősebben a számuk.","shortLead":"Bár a nyilvános foglalkoztatási oldalon csak márciusi, járási szintű adatok érhetők el, Csongrád megyében két portál is...","id":"20200513_Helyi_lapertesules_szerint_Hodmezovasarhelyen_74_szazalekkal_nott_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e06a95-d88d-4cb2-9178-c8e152b2891e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Helyi_lapertesules_szerint_Hodmezovasarhelyen_74_szazalekkal_nott_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 13. 10:35","title":"Hódmezővásárhelyen 74 százalékkal nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","shortLead":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","id":"20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25068dd-832b-4200-8bc9-99faa1ae622a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","timestamp":"2020. május. 14. 11:28","title":"Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.","shortLead":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra...","id":"20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a22d72-4273-4920-9f5b-a12f62a2c6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 12:03","title":"Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","shortLead":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","id":"20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f97da2-6987-4f58-8090-23289a4dee95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","timestamp":"2020. május. 12. 14:35","title":"Máris megújul a Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]