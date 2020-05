Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. A koronavírus-járvány miatt közülük több mint 1,3 millióan tértek vissza hazájukba. A nyitás után visszamehetnek-e? Egyáltalán vissza akarnak térni Európa nyugati felére, ahol rohamtempóban növekszik a munkanélküliség? 2020. május. 14. 06:44 Mi lesz a Nyugatról a járvány miatt hazatért vendégmunkásokkal?

Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből. 2020. május. 13. 06:35 Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei. Tízezer főre 2,4 fertőzött jut, ami a teljes lakosságra számítva legfeljebb 7230 fertőzöttet jelent, ami bő kétszerese a keddi hivatalos adatoknak. A vizsgálat során megvizsgálni kívánt közel 18 ezer embernek eddig 46,5 százalékát szűrték le PCR-tesztekkel, a többieket arra kérik, hogy vállalják a vizsgálatot. 2020. május. 12. 12:52 Nagyon alacsony átfertőzöttséget mutat az országos koronateszt részeredménye

2020. május. 13. 05:25 Marabu Féknyúz: A rendőrség eszén nem lehet túljárni

Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének növekedése. Ilyen rendszer a postmarketOS is, amely telefonokon és tableteken futhat. 2020. május. 13. 09:33 Érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet: postmarketOS

A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek. 2020. május. 13. 14:58 A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket

Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek. 2020. május. 12. 11:28 Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt

A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra. 2020. május. 13. 16:06 Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?