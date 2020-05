Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","shortLead":"II. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","shortLead":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Hogy kit mennyire tudnak befolyásolni ezek a tényezők, azt szeretnék kideríteni magyar kutatók egy alkalmazás segítségével.","shortLead":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak...","id":"20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30411ba6-fa7f-4e45-b047-03a86e51d284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","timestamp":"2020. május. 19. 18:03","title":"Magyar kutatók várják a jelentkezéseket: felmérik, hogyan hat a hangulatunkra a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2b7972-4e45-419f-9ee0-cb475673aba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatmillió tonna kávézacc keletkezik egy nap, amit akár bioüzemanyagként is lehet hasznosítani. 