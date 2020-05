Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és sakkolimpikon, feleség, édesanya és sok minden más. Különleges múltjának és jelenének szakaszait együtt tekintettük át. És a jövőbe is bepillantottunk.","shortLead":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és...","id":"20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93818c51-8ec4-4ee2-877f-3b734cb8d1eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","timestamp":"2020. május. 19. 12:15","title":"Polgár Judit: „Folyamatos flow-ban keresed a megoldást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","id":"20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877094d-4a6d-46c0-a5f9-92c5d350436a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","timestamp":"2020. május. 18. 16:15","title":"Kásler: 24 dolgozó fertőződött meg a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vidéken már talpra állt az ingatlanpiac, a fővárosban viszont erre még várni kell.","shortLead":"Vidéken már talpra állt az ingatlanpiac, a fővárosban viszont erre még várni kell.","id":"20200518_koronavirus_ingatlanpiac_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b7272-a479-40c9-a4b4-fcba9232533f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200518_koronavirus_ingatlanpiac_adasvetel","timestamp":"2020. május. 18. 16:53","title":"Újjáéledt a vidéki ingatlanpiac, csúcson az érdeklődők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult segítségért.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult...","id":"20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed84321-7d81-4152-b098-66ca964e77b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","timestamp":"2020. május. 20. 13:36","title":"Népszava: Az Emmi megsegíti a többmilliárdos hiánnyal küzdő teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Kovács Gábor, Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatokra. Még nem világos, hogy csak tovább akarják növelni a függőségüket, és politikai okból kellemetlen helyzetbe akarják hozni az ellenzék bástyáit, vagy pedig valami komolyabb átalakítást készítenek elő.","shortLead":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő...","id":"20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3204d30-c81f-474a-955c-bc0021cda73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 19. 06:30","title":"A póráz már rövid, a kormány most fojtó nyakörvet ad az önkormányzatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját, az egyszer használatos műanyagok tilalmáról szóló törvényjavaslatát. A környezetvédelmi szervezet a Karmelita kolostor falára vetített szavakkal üzent a döntéshozóknak.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját...","id":"20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97412114-5ca5-404e-8b67-eff2bf7aab43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","timestamp":"2020. május. 20. 08:33","title":"Negyedmillió magyar kérte, de a kormány visszavonta a műanyagtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","shortLead":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","id":"20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174749fa-0377-4a50-8814-bbd0316c897b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"Tíz perc alatt 100 kilométeres hatótáv nyerhető az új elektromos Mustanggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","shortLead":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","id":"20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57985113-5e53-45fc-aa6c-bd3c279ba23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","timestamp":"2020. május. 20. 07:24","title":"November előtt nem kapnak plusz pénzt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]