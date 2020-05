Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu több olyan céget is talált, amely ugyan beadta az állami mentőövhöz szükséges igénylést, de azóta is csak várnak. Vidéken más a helyzet.","shortLead":"A 24.hu több olyan céget is talált, amely ugyan beadta az állami mentőövhöz szükséges igénylést, de azóta is csak...","id":"20200522_allami_bertamogatas_igenylese_elbiralas_fovarosi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556f43b-6e5b-4b3f-81e2-eb049611b3f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_allami_bertamogatas_igenylese_elbiralas_fovarosi_cegek","timestamp":"2020. május. 22. 15:32","title":"Úgy tűnik, a fővárosban nem olyan gyors a bértámogatások elbírálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétségével gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot...","id":"20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd44fd-4f8c-4a09-baef-8633c2a68ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","timestamp":"2020. május. 22. 16:45","title":"Az igazságügyi pszichológus véleménye a megalapozott gyanút erősítette Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait a Wikipedia-szerkesztők között.","shortLead":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait...","id":"20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a89bb0-1439-4f6b-b9b4-a7867d69075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","timestamp":"2020. május. 23. 14:51","title":"Új magatartási kódexet vezet be a Wikipedia a mérgező viselkedéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak...","id":"20200522_keseles_deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd97d5f-7ad7-462f-baab-032463b233aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 14:54","title":"Deák téri gyilkosság: fiatalok estek egymásnak, a késelő éppen csak 18 múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","shortLead":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","id":"20200522_easyjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b01ac3-ea75-4ceb-9a42-7fdd4fececf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_easyjet","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Kibertámadás az EasyJetnél: nem kártalanítja az utasokat a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c627f02-352e-4d26-90a8-1c140ab74993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ki is gyulladhat az autója, ha a nyári melegben bent felejti az alkoholos kézfertőtlenítő gélt és az felrobban.","shortLead":"Akár ki is gyulladhat az autója, ha a nyári melegben bent felejti az alkoholos kézfertőtlenítő gélt és az felrobban.","id":"20200523_Meg_veletlenul_se_hagyja_nyaron_a_kocsiban_a_kezfertotlenitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c627f02-352e-4d26-90a8-1c140ab74993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebacb65-6f7c-4568-b4d3-b738c7570b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Meg_veletlenul_se_hagyja_nyaron_a_kocsiban_a_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. május. 23. 10:10","title":"Még véletlenül se hagyja nyáron a kocsiban a kézfertőtlenítőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","id":"20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0ba334-62d9-4bd2-932b-6f1bc1afa5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 22. 11:27","title":"Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]