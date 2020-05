Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. ","shortLead":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan...","id":"20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f649a755-b2d9-4a72-b404-09a3127732dc","keywords":null,"link":"/360/20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","timestamp":"2020. május. 23. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán pontosan tudja, meddig mehet el az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","shortLead":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","id":"20200522_easyjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b01ac3-ea75-4ceb-9a42-7fdd4fececf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_easyjet","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Kibertámadás az EasyJetnél: nem kártalanítja az utasokat a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Ígéretesek az oltóanyag-kísérletek és változnak a beutazásokkal kapcsolatos feltételek is. Ez hangzott el az Operatív törzs szombati tájékoztatóján. ","shortLead":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos...","id":"20200523_Operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115946d-9cee-4f3b-a215-092bbbbd33aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 23. 11:40","title":"Németh Szilárd toborzott az Operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","shortLead":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","id":"20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28447bc6-6c81-4d50-9808-4c583c3ff66e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","timestamp":"2020. május. 22. 14:52","title":"Erősnek ígérkezik az idei hülyeállatfotó-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne számítsunk ilyenre, megszűnt közöttük a partnerség.","shortLead":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne...","id":"20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1165793-72e2-410e-a2fa-d202d8529d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","timestamp":"2020. május. 23. 14:03","title":"Rossz hír a McLaren-rajongóknak: nem jön több telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán dübörög a divatwebshop, a Special Feri Edition nevű márkával.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán dübörög a divatwebshop, a Special Feri Edition nevű márkával.","id":"20200523_Gyurcsany_Ferenc_betort_a_divatpiacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c7989e-1e2f-451f-8ecc-af3a9691610e","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Gyurcsany_Ferenc_betort_a_divatpiacra","timestamp":"2020. május. 23. 16:41","title":"Gyurcsány Ferenc betört a divatpiacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","id":"20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31527abb-2825-4d2b-8304-9a847ccd1bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. május. 22. 18:36","title":"Két hónap alatt 403 ezer munkahely szűnt meg a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]