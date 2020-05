Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari Ehteraz nevű app biztonsági hibái miatt.","shortLead":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari...","id":"20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435c046e-09fa-4cb3-8bb4-0067efbafda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","timestamp":"2020. május. 26. 18:07","title":"Csinált egy nyomkövető alkalmazást Katar a koronavírus miatt, de katasztrofálisra sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","shortLead":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","id":"20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09370ada-75d9-4bf3-8883-655d47700d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2020. május. 26. 18:37","title":"A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) jusson. A startot több helyen élőben közvetítik. [Frissítés: törölték a startot.]","shortLead":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével...","id":"20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7436a55-a9f3-4210-a028-6f5eb72486a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","timestamp":"2020. május. 27. 16:03","title":"Mutatjuk, hol nézheti élőben a történelem újabb fontos űrrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","shortLead":"Komoly újdonság, hogy a márkán belül elsőként a városi kisautó kapott mild hibrid hajtásláncot.","id":"20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b4ab8d-fa31-469a-84d8-520f6a857afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca852ee-5f57-474e-90f1-3003f85a5eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_kia_rio_facelift_mild_hibird","timestamp":"2020. május. 27. 10:57","title":"Kicsit hibrid lett a legkisebb Kia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa9a873-4681-4dcd-9c29-cf387ef04cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európában eladott kokainból származó bevételt ázsiai számlákra juttatta egy dél-amerikai bűnszervezet.","shortLead":"Az Európában eladott kokainból származó bevételt ázsiai számlákra juttatta egy dél-amerikai bűnszervezet.","id":"20200527_18_milliard_forintnyi_penzt_mostak_at_magyarok_kolumbiai_drogkereskedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa9a873-4681-4dcd-9c29-cf387ef04cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e259e17-4021-4f7d-80bc-6ac50d087670","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_18_milliard_forintnyi_penzt_mostak_at_magyarok_kolumbiai_drogkereskedoknek","timestamp":"2020. május. 27. 17:19","title":"18 milliárd forintnyi pénzt mostak tisztára magyarok kolumbiai drogkereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","shortLead":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","id":"20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ebfe8-1ca5-43ca-91b0-6e628227a54c","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","timestamp":"2020. május. 27. 19:35","title":"Szijjártó nem lehetett volna ott a kupameccsen, de arra hivatkozik, hogy meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Franciaországban szerdától nem engedélyezik az eddig malária ellen használt hidroxi-klorokin nevű gyógyszert a koronavírus okozta COVID-19 betegségben szenvedők kezelésére. A szer hatékonysága heteken át hatalmas vitát váltott ki a francia sajtóban.","shortLead":"Franciaországban szerdától nem engedélyezik az eddig malária ellen használt hidroxi-klorokin nevű gyógyszert...","id":"20200527_koronavirus_jarvany_fertozes_hidroxi_klorokin_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ecf54-49b5-4d2a-84bc-44d527920e1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_jarvany_fertozes_hidroxi_klorokin_franciaorszag","timestamp":"2020. május. 27. 15:18","title":"Már Franciaországban is tilos hidroxi-klorokint adni koronavírusos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]