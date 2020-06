Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató telefonok omolhatnak össze egy internetről leöltött, igen szép képtől.","shortLead":"Ki gondolná, hogy egy okostelefonos háttérkép is veszélyeket rejthet? Pedig kiderült, hogy Android 10-et futtató...","id":"20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e37249e-01fc-48f5-99f8-a5d1c3abf78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa13c69a-d2c1-4d30-995f-7803e3f10d1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_android_hatterkep_vegtelen_ciklus_android_10","timestamp":"2020. június. 02. 08:03","title":"Ha androidos, most vigyázzon: ártatlannak tűnő háttérképtől omlanak össze a telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében tartózkodik.","shortLead":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében...","id":"20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6cd8e8-97cd-499d-b116-10b1f78cf728","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","timestamp":"2020. június. 01. 16:59","title":"Bálna tévedt Montrealba, persze hogy lefilmezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igor Levit német-orosz zongoraművész majdnem 16 óra játék után befejezte 20 órásra tervezett online zongoramaratonját.","shortLead":"Igor Levit német-orosz zongoraművész majdnem 16 óra játék után befejezte 20 órásra tervezett online zongoramaratonját.","id":"20200601_16_ora_utan_osszeesett_a_maratonista_zongorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bb8860-d409-4bed-b4a3-f1fef2a70161","keywords":null,"link":"/kultura/20200601_16_ora_utan_osszeesett_a_maratonista_zongorista","timestamp":"2020. június. 01. 14:45","title":"16 óra után összeesett a maratonista zongorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","shortLead":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","id":"20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5934f-43b2-455f-b2c2-d6e2426e6c3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:36","title":"Új pár felfedezése jelent reményt a világ legritkább főemlősfajának fennmaradására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik a munkanélküliség.","shortLead":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik...","id":"202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da52e2c2-bffb-42b8-b6d2-80603a396699","keywords":null,"link":"/360/202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","timestamp":"2020. június. 01. 08:15","title":"„Ez már élet-halál harc, ha senki sem segít, végünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","id":"20200601_duna_lanchid_zuhanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8473ba-7674-45e0-8e3a-0cb7a76600ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_duna_lanchid_zuhanas","timestamp":"2020. június. 01. 15:01","title":"A Dunába zuhant a Lánchídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van a bankszámlánkon.","shortLead":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van...","id":"20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0b49a-3e00-458f-bed1-f6c7210cc887","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","timestamp":"2020. június. 02. 06:41","title":"Ausztriában kínálnak eladásra egy alig használt legendás Ferrari F40-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]