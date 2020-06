Már az óceánból kihalászott szemetet is hamisítják

A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy egyáltalán nem is óceáni hulladékból készülnek – mégis így árulják őket.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Egyre csak nő az óceánból begyűjtött és újrahasznosított termékek piaca. Több gyártó is csillagászati összegeket kér el ilyen anyagból készült termékekért, azt viszont nem garantálja semmi, hogy valóban óceáni hulladékból készülnek.

Az óceántakarítással foglalkozó projekt, a The Ocean Cleanup alapítója, Boyan Slat cége szerződött le egy hitelesítő vállalattal, a DNV GL-lel, hogy egy új szabványt állítsanak fel, amely 100 százalékban garantálja, hogy valóban az óceánokból származik a hulladék – írta az Ökoroom.hu.

„Az óceán műanyaghulladékából újragyártott termékekre átláthatóságot akartunk adni, vagyis garantálni a fogyasztóknak azt, hogy az adott tárgy valóban az óceánból eltávolított műanyagból készül, és vásárlásukkal valóban az óceán kitakarítását támogatják” – írta a cég.

A műanyagszemét eredetét ugyanis nem hirdeti semmi, nem lehet nyomon követni és ellenőrzi, hogy valóban óceáni hulladékból készült-e az adott termék, amit úgy hirdetnek – a piac pedig tele van ilyenekkel. A The Ocean Cleanup még 2018-ban lépett kapcsolatba a globális hitelesítő szervezettel, hogy kidolgozzanak egy olyan szabványt, ami garantálja a hitelességet és átláthatóbbá teszi a piacot.

Egy nagyon részletes, átfogó, többlépcsős folyamat után lehet majd megszerezni a szabványt az ellenőrző szervtől és az együttműködő vállalatok, felhasználók egy IPM-kóddal is igazolhatják majd, hogy az általuk felhasznált műanyag száz százalékban a nagy csendes-óceáni szemétszigetről származik. A cég szakemberei pecsételik le a szeméttel teli gyűjtőládákat, amelyeket dokumentálnak is és az együttműködő gyártóknak azt is vállalniuk kell, hogy nem keverik össze az óceáni hulladékot más szeméttel.