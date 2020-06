Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","shortLead":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","id":"20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f333a-8b3d-4f9e-8ff1-ce85de414f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","timestamp":"2020. június. 08. 19:09","title":"Itt a 12 igenes nemzeti konzultáció az egy bingó kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta a sajtóigazolványát.","shortLead":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta...","id":"20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce7f8-f798-4f9c-b303-3164aaecc35a","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Egy dokumentumfilmes rögzítette, ahogy a rendőrök gázspray-vel elvakították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ami késik, nem múlik. ","shortLead":"Ami késik, nem múlik. ","id":"20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5502121-db43-489d-a485-10caa86363e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. június. 08. 13:42","title":"Jövő nyártól tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik változata lesz. Ha hihetünk a pletykáknak, 108 megapixeles kamerával és 120x-os digitális zoommal érkezik a telefon.","shortLead":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik...","id":"20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fd774-911c-489c-910c-74ea314dfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","timestamp":"2020. június. 09. 11:03","title":"120x-os digitális zoom kerülhet a Xiaomi új telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának szélvédőjében állt meg.","shortLead":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának...","id":"20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7551c5-38d0-4f55-b424-6a852a982fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","timestamp":"2020. június. 07. 19:45","title":"Teherautóról leszakadó fémdarab talált el két autót, kevésen múlt a tragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához. Úgy tűnik, még egy pszichológiai trükköt is, amelyre valószínűleg csak kevesen figyeltek fel eddig.","shortLead":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához...","id":"20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7a1f0-de33-4514-bd73-2bd82223fff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","timestamp":"2020. június. 08. 08:03","title":"Piszkos kis trükkel veri át az agyunkat a YouTube, hogy előfizetőket szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]