[{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet is került az új Red tarifacsomagokba.","shortLead":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet...","id":"20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b05131-4133-4393-9c3f-b19099f14247","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","timestamp":"2020. május. 28. 16:15","title":"Korlátlan internetet vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","shortLead":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","id":"20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651171a8-ba20-4d8c-820e-ebfd2a14b4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","timestamp":"2020. május. 27. 19:01","title":"A Boeing még a héten elbocsát 2500 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b44821-e4a5-4042-a02e-02c2af163c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint pár évet még várniuk kell a rajongóknak, hogy játszhassanak a méltán népszerű Grand Theft Auto legújabb, hatodik részével.","shortLead":"A jelek szerint pár évet még várniuk kell a rajongóknak, hogy játszhassanak a méltán népszerű Grand Theft Auto...","id":"20200527_grand_theft_auto_vi_gta_6_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b44821-e4a5-4042-a02e-02c2af163c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565653b-1517-40ec-8506-805b3acfd585","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_grand_theft_auto_vi_gta_6_megjelenes","timestamp":"2020. május. 27. 18:03","title":"Kiderülhetett, mikor érkezik a következő GTA-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c47876-28ab-43ec-b1a9-808cdeb483b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai parlament csütörtökön jóváhagyta a vitatott nemzetbiztonsági törvényt. Sokan úgy vélik, a lépés azt jelenti, hogy Kína a Nagy-Britanniától 1997-ben visszakapott Hongkong esetében már nem tartja tiszteletben az egy állam, két rendszer elvet.","shortLead":"A kínai parlament csütörtökön jóváhagyta a vitatott nemzetbiztonsági törvényt. Sokan úgy vélik, a lépés azt jelenti...","id":"20200528_Kina_atlepte_a_Rubicont_Hongkong_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c47876-28ab-43ec-b1a9-808cdeb483b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a819bf4-9235-4d11-b4da-abf483cb4a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_Kina_atlepte_a_Rubicont_Hongkong_ugyeben","timestamp":"2020. május. 28. 17:00","title":"Kína átlépte a Rubicont Hongkong ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről egyetlen felhasználó tehet.","shortLead":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről...","id":"20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a178abe-1891-43bd-99d3-46eb726a3a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","timestamp":"2020. május. 27. 13:03","title":"Milliószámra adják az 1-es értékelést a TikToknak a Play áruházban egy kamu videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát hozta vissza az új világba. Még ebben az évben érkezhet az utód is, javított specifikációkkal.","shortLead":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát...","id":"20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eee2ef-a531-4804-bc05-a2c06bf9e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Hajtogatják: kiszivárogtak az új Motorola Razr utódjának specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","shortLead":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","id":"20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124bc16d-b696-4067-9894-859551f10d30","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","timestamp":"2020. május. 28. 08:46","title":"Már 5,7 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]