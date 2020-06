Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés adaptációjának úgynevezett pilot epizódját.","shortLead":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés...","id":"20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8079c3-89a9-4685-9807-0a1d02279736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","timestamp":"2020. június. 09. 19:03","title":"A Csernobil rendezőjére bízták a The Last of Us-sorozat első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","shortLead":"Jövő év szeptemberében rendezik meg a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.\r

\r

","id":"20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b773f5-208b-40a3-ad87-0c099746f794","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Iden_elmarad_a_CineFest","timestamp":"2020. június. 11. 10:46","title":"Idén elmarad a CineFest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e2a29-7da6-49a7-a0e9-1f4846a0e661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan ë-C4 néven jön az újdonság. ","shortLead":"Hivatalosan ë-C4 néven jön az újdonság. ","id":"20200610_Meg_juniusban_bemutatkozik_a_teljesen_elektromos_Citroen_C4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e2a29-7da6-49a7-a0e9-1f4846a0e661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7c50e6-086f-4188-8155-da0b0c8591fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Meg_juniusban_bemutatkozik_a_teljesen_elektromos_Citroen_C4","timestamp":"2020. június. 10. 17:12","title":"Még júniusban bemutatkozik a teljesen elektromos Citroën C4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte tájékozódni.","shortLead":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte...","id":"20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3d0067-dbad-4067-a4c5-0315257d0f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 10. 10:37","title":"Péntektől megnyílik a magyar–horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc71409f-0850-4e44-af01-d625c6afd19d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy orlandói szakács a koronavírus elleni harc élvonalában küzdőket örökítette meg különleges alkotásain.\r

\r

","shortLead":"Egy orlandói szakács a koronavírus elleni harc élvonalában küzdőket örökítette meg különleges alkotásain.\r

\r

","id":"20200610_A_korhazi_sef_nem_csak_foz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc71409f-0850-4e44-af01-d625c6afd19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3a3bd7-72b5-4298-80d7-7de66e3296db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_A_korhazi_sef_nem_csak_foz","timestamp":"2020. június. 10. 16:55","title":"A kórházi séf nem csak főz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]