[{"available":true,"c_guid":"03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött, hogy valódi ellenzéki jelöltek is indulhassanak az elnökválasztáson.","shortLead":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött...","id":"20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd545a4e-c618-4660-80f1-40c3329b2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","timestamp":"2020. június. 15. 21:30","title":"Indoklással sem fárad a fehérorosz bíróság, úgy tartanak fogva ellenzéki politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá a Waczak szállóra és az Angolkákra is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá...","id":"20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa549524-6d5a-49ed-97e8-f72f15eb9748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","timestamp":"2020. június. 17. 09:03","title":"Felpörögtek a torrentoldalak, az új sláger a letörölt Elfújta a szél és a Waczak szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","shortLead":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","id":"20200616_biztositok_viharkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b530b-e931-4342-9dc1-3a2e87370e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_biztositok_viharkar","timestamp":"2020. június. 16. 10:39","title":"Egy hónap alatt egymilliárd forintnyi kártérítést is fizethetnek a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben vizsgálódtak.","shortLead":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben...","id":"202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1933656-f588-484f-ab5a-1bfbe6205cf9","keywords":null,"link":"/360/202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","timestamp":"2020. június. 17. 10:00","title":"13 ezer embert figyeltek meg, hogy kiderüljön, miért fáj, ha rossz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03","c_author":"HVG Könyvek","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország, ha az adottságai miatt a lakosai fogyasztásának csak kis százalékát tudja helyben megtermelni?","shortLead":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország...","id":"20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bc2ca-a06e-4ef2-96a2-061a42517824","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Drasztikus lépéseket vezetett be Szingapúr, hogy legyen elég élelmiszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","id":"20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d04c5-bdf1-46dc-8151-7b199d28d529","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","timestamp":"2020. június. 15. 18:54","title":"Meghalt Sajti Levente, a Lucy zenekar frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehország és Szlovákia után Magyarországon is elindult az IKEA használtbútor-szolgáltatása.","shortLead":"Csehország és Szlovákia után Magyarországon is elindult az IKEA használtbútor-szolgáltatása.","id":"20200615_ikea_hasznalt_butor_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6a18e-9d31-4195-ae8c-873b11c49091","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_ikea_hasznalt_butor_vasarlas","timestamp":"2020. június. 15. 12:54","title":"Használt bútorokat vesz meg és ad el újra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","shortLead":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","id":"20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaed6cd-69c2-4b64-9382-37025fdde0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","timestamp":"2020. június. 15. 17:03","title":"Az Intel új processzoraiba már bele lesz égetve egy új védvonal a trükkös vírusok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]