[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Canter Borház egy üveg bort sem tudott eladni tavaly az Európai Unióban.","shortLead":"A Canter Borház egy üveg bort sem tudott eladni tavaly az Európai Unióban.","id":"20200619_Stabilan_veszteseges_Meszaros_Lorinc_boraszata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80fc488-51fc-47f6-b8cd-ca3dd9992e87","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Stabilan_veszteseges_Meszaros_Lorinc_boraszata","timestamp":"2020. június. 19. 12:15","title":"Stabilan veszteséges Mészáros Lőrinc borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","shortLead":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","id":"20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e194b-dd43-4c86-a751-7e5cee9083fa","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Bruce Springsteen Donald Trumpnak: Tegyen fel egy kib…tt maszkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5","c_author":"Szabó Yvette, Riba István","category":"360","description":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább az Orbán-rezsim sajátos céljait szolgálja az az alapítvány is, amelynek felállításáról most tárgyal az Országgyűlés. ","shortLead":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább...","id":"20200618_Portyaszolgalat2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08733356-6f80-4721-b90a-14fdce1e4be6","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat2","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"Határon túli fociklubok után ottani műemléképületekre is bőven adnak pénzt Orbánék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és...","id":"20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6905903-b52f-47cc-90e2-85e7062fa970","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 18. 09:45","title":"Minden uniós polgár karanténkötelezettség nélkül utazhat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A NATO \"kiigazítja\" nukleáris elrettentő képességét az új orosz rakétarendszerek telepítése miatt - ígérte a szervezet főtitkára.","shortLead":"A NATO \"kiigazítja\" nukleáris elrettentő képességét az új orosz rakétarendszerek telepítése miatt - ígérte a szervezet...","id":"20200617_nato_oroszorszag_stoltenberg_fegyverkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c96381-41f2-4fe4-af8e-38e3b05541c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_nato_oroszorszag_stoltenberg_fegyverkezes","timestamp":"2020. június. 17. 20:26","title":"Megnöveli a NATO az elrettentő képességét az orosz fegyverkezésre válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honeywell a Microsofttal kötött megállapodást arról, hogy az üzleti felhasználók használhatják a cég kvantumszámítógépének erőforrását.","shortLead":"A Honeywell a Microsofttal kötött megállapodást arról, hogy az üzleti felhasználók használhatják a cég...","id":"20200619_honeywell_kvantumszamitogep_microsoft_azure_quantim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e31e54-be2a-4adc-9592-b694a163a370","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_honeywell_kvantumszamitogep_microsoft_azure_quantim","timestamp":"2020. június. 19. 10:33","title":"Sci-fiből valóság: a felhasználók is hozzáférhetnek a világ legerősebb kvantumszámítógépéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","shortLead":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","id":"20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2345ed32-3cab-45c3-9726-3760525903f8","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","timestamp":"2020. június. 18. 08:53","title":"Van Gogh és Gauguin megosztotta a bordélyházas élményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő jut.","shortLead":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő...","id":"20200619_online_szamla_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de9056d-bbfb-4fc0-b2ec-fe0e60772a3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_online_szamla_nav","timestamp":"2020. június. 19. 10:59","title":"Online számlarendszer: a NAV türelmi időt ad a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]