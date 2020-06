Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom – írja a HVG. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója.","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6d086-6400-48f5-bad2-4cc5cca48565","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","timestamp":"2020. június. 24. 15:52","title":"„Egy újjáépített, átfazonírozott Index kinek kellene?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","shortLead":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","id":"20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69e491-b065-44a7-9851-2e22a963d378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","timestamp":"2020. június. 24. 14:43","title":"Kiszáll a fényképezőgép-gyártásból az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro számítógépéhez készült.","shortLead":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro...","id":"20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d99482b-6400-4ec3-9677-3e7272250f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","timestamp":"2020. június. 25. 19:40","title":"126 ezer forintba kerül a táska, amit az Apple méregdrága számítógépéhez terveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi kamatvágása, a THM-maximum értéke ugyanis az alapkamathoz van kötve. Ez azonban csak júliustól lesz érzékelhető, így sokan csalódhatnak, akik már most olcsóbban vennének fel személyi hitelt. De érdemes emiatt kivárni?","shortLead":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi...","id":"20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422323e5-c36d-4799-9760-03fe63d5c747","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","timestamp":"2020. június. 24. 12:45","title":"Egyelőre nem érdemes olcsóbb hitelre számítani a kamatvágás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","shortLead":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","id":"20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36463ed-d54e-41a6-9d1b-c6e29cbd6d20","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. június. 25. 16:17","title":"Most jött meg a válasz: januárban nem szennyezett Mészáros cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","shortLead":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","id":"20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df486f34-5efe-44f0-8dd6-c9efac84aeed","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","timestamp":"2020. június. 25. 09:18","title":"Hiába ért véget a veszélyhelyzet, a munkanélküliekből ezután is sokkal könnyebben lehet közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető és lojalitása megkérdőjelezhetetlen. A mindenügyi miniszter legutóbb az egészségügyi rendszer átszervezésénél bukkant fel mint megoldóember.","shortLead":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető...","id":"202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d129e-48f1-4fd5-9f3b-c5643fa62b20","keywords":null,"link":"/360/202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"Pintér Sándor titka: nem véletlenül áll Orbán háta mögött több mint 20 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13297a3c-c9d3-4400-99b1-dccdc0a039e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli csocsómeccsről videót is feltöltött a miniszter.","shortLead":"A rendkívüli csocsómeccsről videót is feltöltött a miniszter.","id":"20200624_russia_today_vs_szijjarto_dontetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13297a3c-c9d3-4400-99b1-dccdc0a039e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae00ac-1c08-4a32-a648-6ef2e9202e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_russia_today_vs_szijjarto_dontetlen","timestamp":"2020. június. 24. 10:11","title":"Szijjártó döntetlenre játszott Moszkvában a Russia Today riportere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]