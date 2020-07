Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti a 747-es típusra, melynek 2022-ben végleg leállíthatják a gyártását.","shortLead":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti...","id":"20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a38dc3-b88e-4a0e-85e8-1f01720eb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","timestamp":"2020. július. 06. 10:03","title":"50 év után leállíthatja a Boeing a 747-es, Jumbo Jet repülőgépek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már második napja nincs újabb magyarországi áldozata a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Már második napja nincs újabb magyarországi áldozata a koronavírus-járványnak.","id":"20200706_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823ee057-dfba-4f2c-91de-d7805c7a4823","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 06. 09:28","title":"Hat új fertőzött van és nincs újabb elhunyt beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os verziójában az a funkció, ami segít energiát spórolni, így növelve az adott eszköz üzemidejét.","shortLead":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os...","id":"20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb7520-6d71-416d-ac73-bf99e72de001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. július. 06. 08:33","title":"Chrome böngészőt használ? Olyan funkció érkezik, amivel tovább bírja az akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","shortLead":"A stuttgarti gyártó lehetővé tette, hogy lényegében bármilyen színű autót lehessen rendelni tőlük.","id":"20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c38698-3aeb-422b-b3f6-a420a5c7694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8aeda4-f52c-4b69-9824-3ca3d8afbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Mostantol_furgonkekben_vagy_akar_az_1950es_evekben_hasznalt_szinben_is_lehet_luxus_Mercedest_rendelni","timestamp":"2020. július. 07. 15:43","title":"Mostantól akár az 1950-es években használt színben is lehet luxus Mercedest rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6388c3b-02f5-4a67-b3ad-faf2ff215bb4","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Január 28-án közel hetven menekült kísérelt meg átjutni a röszkei határátkelőn a hajnali órákban, most született jogerős ítélet. ","shortLead":"Január 28-án közel hetven menekült kísérelt meg átjutni a röszkei határátkelőn a hajnali órákban, most született...","id":"20200707_Jogeros_itelet_szuletett_a_januari_roszkei_attores_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6388c3b-02f5-4a67-b3ad-faf2ff215bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8fabfd-488e-4bdf-8dda-d081c4751392","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Jogeros_itelet_szuletett_a_januari_roszkei_attores_ugyeben","timestamp":"2020. július. 07. 13:06","title":"Jogerős ítélet született a januári röszkei „áttörés” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","shortLead":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","id":"20200707_puskas_stadion_fenntartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957ff37-89ce-4243-a8f7-d736db23b362","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_puskas_stadion_fenntartas","timestamp":"2020. július. 07. 16:56","title":"Nemcsak megépíteni volt drága, a Puskás Aréna fenntartása is milliárdos tétel évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]