Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rengeteg diák veszítette el a megélhetését a válság miatt, nekik segít Berlin.","shortLead":"Rengeteg diák veszítette el a megélhetését a válság miatt, nekik segít Berlin.","id":"20200706_Diakhitel_kulfoldieknek_is_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3ba6ab-1ecd-4628-8174-685395cfe297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_Diakhitel_kulfoldieknek_is_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 15:27","title":"Diákhitel külföldieknek is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dc093e-99fe-4c95-9d64-5975e1dd59a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagányabb külsővel, szerényebb fogyasztással és továbbfejlesztett biztonsági megoldásokkal támad a japán kisautó.","shortLead":"Vagányabb külsővel, szerényebb fogyasztással és továbbfejlesztett biztonsági megoldásokkal támad a japán kisautó.","id":"20200706_lelepleztek_a_felfrissitett_suzuki_swiftet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8dc093e-99fe-4c95-9d64-5975e1dd59a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7d8b2-196a-4610-9db7-232f7cce82c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_lelepleztek_a_felfrissitett_suzuki_swiftet","timestamp":"2020. július. 06. 16:44","title":"Leleplezték a felfrissített Suzuki Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","shortLead":"A színész tudja, miről beszél, maga is koronavírusos volt.","id":"20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8709df3-4a1a-413b-8b49-4656714d6faf","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Tom_Hanks_maszk_koronavrus","timestamp":"2020. július. 07. 16:02","title":"Tom Hanks nem tiszteli azokat, akik nem viselnek maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

\r

","id":"20200706_Elhunyt_Ennio_Morricone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a159a41-4bca-4767-89b4-81770357e093","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Elhunyt_Ennio_Morricone","timestamp":"2020. július. 06. 09:13","title":"Elhunyt Ennio Morricone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]