A 2018-assal megegyező összegű osztalék fizetéséről határoztak a Homlok Építő Zrt.-nél – írta az Mfor.hu, amely szerint a Homlok Zsolthoz, illetve Mészáros Ágneshez köthető cégből összesen 250 millió forintot vettek ki.

Ebből 200 millió forint vándorolt a 80 százalékos többségi tulajdonosokhoz, vagyis a Homlok-Mészáros házaspárhoz.

A fennmaradó 50 millió forint a 20 százalékban tulajdonos Homlok Tiborhoz került, aki a cégadatok alapján Homlok Zsolt testvére lehet. A felcsúti polgármester lánya, Mészáros Ágnes 2017-ben ment feleségül Homlok Zsolthoz, aki tulajdonostársként a rákövetkező évben be is vonta őt saját, viszonylag friss cégébe, a már említett Homlok Építő Zrt.-be. A társaság több nagyértékű projektben is részt vállalt, ennek köszönhetően 2018-ban már meghatszorozta az előző évi árbevételét.

A növekedés 2019-ben sem állt le a legfrissebb éves beszámoló szerint: tavaly 4,8 milliárd forint folyt be a cég kasszájába.

Ezt növelte még 196 millió forintnyi egyéb bevétel, aminek a zöme a korábban képzett céltartalék felhasználásával magyarázható. De a kiadásai is nőttek a Homlok Építő Zrt.-nek: anyagjellegűként 3,3 milliárdot számoltak el a korábbi 2,4 után, melyből a közvetített szolgáltatások értéke 1,7 milliárdot tett ki. Személyi jellegű ráfordításként 489,5 milliót költöttek el a korábbi 357,8 millió után. A növekedés hátterében létszámbővülés áll: az átlagos statisztikai létszám tavaly 44 főre emelkedett az előző évi 32 után, az átlagbér viszont nagyjából változatlan maradt tavaly. Ez az adatok alapján bruttó 720 ezer forintos átlagot jelentett 2019-ben.