Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Svéd kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lenne megkérdőjelezni az állítást, amely szerint a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok egyik fő kibocsátója.","shortLead":"Svéd kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lenne megkérdőjelezni az állítást, amely szerint a mezőgazdaság...","id":"20200708_mezogazdasag_uveghazhatasugaz_klimavaltozas_szendioxid_gabona_fotoszintezis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff95ca87-8b61-44c8-a1c7-181b36fbd1a5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_mezogazdasag_uveghazhatasugaz_klimavaltozas_szendioxid_gabona_fotoszintezis","timestamp":"2020. július. 08. 18:26","title":"Mégsem akkora klímagyilkos a mezőgazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ace013-24a4-4584-9f71-15b78884386a","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. július. 08. 21:44","title":"Már több mint 3 millióan fertőződtek meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves férfi három napig lehetett szabad.","shortLead":"A 39 éves férfi három napig lehetett szabad.","id":"20200708_allampuszta_borton_szokott_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614e4def-9222-42ce-a215-e54b715af832","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_allampuszta_borton_szokott_rab","timestamp":"2020. július. 08. 12:49","title":"Elfogták az állampusztai börtönből megszökött rabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf040b5-e8b4-412b-abd1-d6a8463d6981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis odafigyeléssel elkerülhető, hogy bedugáskor fordítani kelljen az USB-csatlakozóval ellátott kábelen.","shortLead":"Egy kis odafigyeléssel elkerülhető, hogy bedugáskor fordítani kelljen az USB-csatlakozóval ellátott kábelen.","id":"20200709_usb_csatlakozo_kabel_forditva_usb_aljzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf040b5-e8b4-412b-abd1-d6a8463d6981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1f0716-d013-4e15-b847-eb1ffaa6665f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_usb_csatlakozo_kabel_forditva_usb_aljzat","timestamp":"2020. július. 09. 19:03","title":"Lifehack: így dughatja be elsőre jól az USB-csatlakozós kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","id":"20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c6ec1a-e8fc-4ad4-8718-41f9de0b6a43","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","timestamp":"2020. július. 08. 17:18","title":"Eddig 232 ezer nemzeti konzultációs ívet töltöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly decemberben.","shortLead":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly...","id":"20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a48277-78e6-472f-b799-feebda4c9ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","timestamp":"2020. július. 08. 19:22","title":"Magyar film kapta a zsűri fődíját a szófiai filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]