Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","shortLead":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","id":"20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8349040-748d-4b27-bd2a-b016619fd7de","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","timestamp":"2020. július. 13. 15:31","title":"Közel ezer időst fertőzött meg a koronavírus magyarországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","id":"20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f170a9e-e737-4ba1-b06a-2957dd8839a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","timestamp":"2020. július. 14. 12:53","title":"35 milliárdból épít új logisztikai központot Ecseren a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban leszünk-e.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban...","id":"20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa322a5c-9d30-423f-8461-80d764128ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 13. 21:05","title":"Merkely: Folyamatosan változni fog a zöld-sárga-piros besorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","shortLead":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","id":"20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f0597e-fc60-4003-b14b-ad85b7a934ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","timestamp":"2020. július. 13. 10:36","title":"A győri polgármester is kiposztolta a körforgalomban balesetet okozó driftelők videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","shortLead":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti.","id":"202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29455de4-fe99-45f3-b192-c8df5bb5d8a7","keywords":null,"link":"/360/202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","timestamp":"2020. július. 13. 14:00","title":"Kerekes szék, de nem kerekesszék: jó buli mozgássérülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","shortLead":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","id":"20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8ef14-5231-4542-a433-08e8b1722187","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","timestamp":"2020. július. 13. 14:06","title":"A Lidl visszahívott egy penészedésre hajlamos kukoricás babkonzervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepe van.","shortLead":"Július közepe van.","id":"20200713_fagy_bukk_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c3d84-7f72-4a8f-b98c-61d1631d22f8","keywords":null,"link":"/elet/20200713_fagy_bukk_nyar","timestamp":"2020. július. 13. 12:24","title":"Fagyott a Bükkben hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be, végül combon rúgta az egyik járőrt. Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítja az ügyészség.","shortLead":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be...","id":"20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db501d5e-7a68-48af-b2b8-0fbff19262d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","timestamp":"2020. július. 13. 11:08","title":"Gyanúsított lett a kerékpáros, akit megbilincseltek a Bartók Béla úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]