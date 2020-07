Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","shortLead":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","id":"20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46fa9a-3787-4c6d-89ea-be1f2407b3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 11:45","title":"Július 23-án temetik Cserdi elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","shortLead":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","id":"20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fd22e-0c4e-4581-8780-0b8a0d2cb01d","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Kiskertet csináltak a bulinegyed vizeldének használt gödréből, a közteresek feljelentéssel fenyegetőztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége egy kicsit tovább gondolta a dolgokat és izgalmassá is akarták tenni a modellt.","shortLead":"A Dacia Duster egy praktikus, megfizethető SUV, amely Renault technikán alapul. Ezúttal a Top Gear legénysége...","id":"20200715_Tuning_Dacia_Duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3047bfc7-4fbf-45f2-80a9-64e34acc8f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d5b5ff-8961-4e36-90a0-3cdeddca28a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Tuning_Dacia_Duster","timestamp":"2020. július. 16. 04:42","title":"Előbb-utóbb meg kellett csinálni az ültetett Dacia Dustert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja...","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképzelések szerint egyfajta bérlettel, illetve jeggyel valamennyi, az állam által finanszírozott közösségi közlekedési eszközön lehet majd utazni.","shortLead":"Az elképzelések szerint egyfajta bérlettel, illetve jeggyel valamennyi, az állam által finanszírozott közösségi...","id":"20200717_mav_volan_homolya_robert_menetrend_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42f230a-f150-47cb-8375-ba15aca34eac","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_mav_volan_homolya_robert_menetrend_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. július. 17. 07:52","title":"Hosszú évekbe telhet, mire összefésülik a buszok és a vonatok menetrendjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]