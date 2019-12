Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú megbánta tettét.","shortLead":"A fiú megbánta tettét.","id":"20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96a7b7-f5fd-4165-ba22-4a2aec2a9dde","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","timestamp":"2019. december. 08. 16:07","title":"A megkéselt tanárnő megbocsát diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár, lehet, hogy az evéssel a másik művész üzent, és akkor meg megint a művészetnél vagyunk\r

\r

","shortLead":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár...","id":"20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13db1c0-c3bf-4e50-858b-2c4a3529dec3","keywords":null,"link":"/elet/20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 08. 12:35","title":"A világ legdrágább banánját falta be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.\r

\r

","shortLead":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.\r

\r

","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029a7b6c-8b99-4569-b5cc-5045a355add0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérlet fontos célokat szolgálna, de az állat nem tudott életben maradni. Kínai genetikusok korábban majomembereket próbáltak előállítani.","shortLead":"A kísérlet fontos célokat szolgálna, de az állat nem tudott életben maradni. Kínai genetikusok korábban majomembereket...","id":"20191207_diszno_majom_malac_sejt_kimera_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=029a7b6c-8b99-4569-b5cc-5045a355add0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03120626-9fa4-45b1-b396-71e3db3ad5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_diszno_majom_malac_sejt_kimera_kina","timestamp":"2019. december. 07. 09:43","title":"Kínai tudósok legyártottak egy állatot, amely disznó és majom egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW nemcsak szemrevaló, hanem egy a hétköznapokban is nagyon szerethető családi járgány. ","shortLead":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW...","id":"20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d64a-b7ed-4b94-a133-bf0ef5f83196","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"Puttonyában minden jó: teszten a Peugeot 508 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik oldalon egy háromgyermekes nőt találunk, akinek nem volt jegye, míg egy posztoló porig alázást emleget.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik...","id":"20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5dd5c3-9c2a-401a-b519-38923ddc3fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","timestamp":"2019. december. 07. 18:30","title":"Keresi a BKK azt a háromgyerekes nőt, akit állítólag megalázott egy ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]