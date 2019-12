Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","shortLead":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","id":"20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf6807-1191-491a-a0ee-7308b35c91b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","timestamp":"2019. december. 16. 21:43","title":"Győri családi tragédia: órákig halott testvérei mellett lehetett a hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű megkomponálását meghiúsította a német zeneszerző 1827-ben bekövetkezett halála. Most zenetörténészek és számítógépes szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a zeneművet mesterséges intelligencia segítségével Beethoven születésének 250. évfordulójára, amelyet 2020-ban ünnepel a világ.","shortLead":"A tervezett 10. szimfóniájáról csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, a mű...","id":"20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e81153-6e40-45fe-aac4-f020f1693d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b2a39-c4c0-4a00-9856-bcd847286330","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_emlekev","timestamp":"2019. december. 16. 21:20","title":"Mesterséges intelligencia fejezi be Beethoven félbemaradt szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Stumpf István a hvg.hu-nak beszélt Orbánról, a Fideszről és az alkotmánybíróságról, hazamehetett Bróker Marcsi, tavaszias idő jön. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Stumpf István a hvg.hu-nak beszélt Orbánról, a Fideszről és az alkotmánybíróságról, hazamehetett Bróker Marcsi...","id":"20191216_Radar360_6_sebesz_is_felmondott_a_Jahn_Ferencben_nemreg_szabadult_a_gyori_gyermekgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fb1f8-529b-40f7-8ddc-7ddc2682d143","keywords":null,"link":"/360/20191216_Radar360_6_sebesz_is_felmondott_a_Jahn_Ferencben_nemreg_szabadult_a_gyori_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. december. 16. 08:00","title":"Radar360: 6 sebész is felmondott a Jahn Ferencben, nemrég szabadult a győri gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","shortLead":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","id":"20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95470253-6478-44f3-8263-663f7567fd5e","keywords":null,"link":"/sport/20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","timestamp":"2019. december. 16. 12:41","title":"Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos feljelentést tesz a kispesti út- és járdafelújítások miatt: a politikus szerint a legtöbb esetben jóval több munkát számoltak el, illetve jóval nagyobb összeget számláztak ki, mint amiről a megrendelés szólt.","shortLead":"Hadházy Ákos feljelentést tesz a kispesti út- és járdafelújítások miatt: a politikus szerint a legtöbb esetben jóval...","id":"20191216_Hadhazyt_elborzasztottak_a_kispesti_tulszamlazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b56f9b-ae51-4ed3-bb98-527549f9b019","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Hadhazyt_elborzasztottak_a_kispesti_tulszamlazasok","timestamp":"2019. december. 16. 13:17","title":"Hadházyt elborzasztották a kispesti túlszámlázások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35724f0-02c0-4bb1-8ac4-764a928ea4e5","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ludwig Klára 25 évvel ezelőtt, Németországból hazatérve nyitotta meg első pékségét Solymáron. Az volt a célja, hogy a magyarok ne csak a fehérkenyeret, a vizes zsömlét, a kakaós csigát és a túrós batyut ismerjék és szeressék. A küldetés sikerült, megnéztük, hogyan lett a Ludwig és Mentesi Német Pékségből Jókenyér.","shortLead":"Ludwig Klára 25 évvel ezelőtt, Németországból hazatérve nyitotta meg első pékségét Solymáron. Az volt a célja...","id":"20191217_Itt_az_a_noi_pek_aki_megszerettette_a_magyarokkal_a_rozskenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35724f0-02c0-4bb1-8ac4-764a928ea4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808c6ff4-da69-49be-a8e1-a05b41fef6ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Itt_az_a_noi_pek_aki_megszerettette_a_magyarokkal_a_rozskenyeret","timestamp":"2019. december. 17. 11:00","title":"A női pék, aki megszerettette a magyarokkal a rozskenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cccd355-e77d-4277-8276-ba0eed5e2c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Morbid jelenetnek lehettek tanúi egy Fejér megyei busz utasai: állattetem hevert a hátsó ajtó mellett.","shortLead":"Morbid jelenetnek lehettek tanúi egy Fejér megyei busz utasai: állattetem hevert a hátsó ajtó mellett.","id":"20191216_Nyultetemet_fotoztak_le_egy_Fejer_megyei_buszjaraton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cccd355-e77d-4277-8276-ba0eed5e2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91269b9c-472e-4fcc-a098-ca971f8f49af","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Nyultetemet_fotoztak_le_egy_Fejer_megyei_buszjaraton","timestamp":"2019. december. 16. 17:21","title":"Nyúltetemet fotóztak le egy Fejér megyei buszjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk, mi történik, ha mókusok töltenek meg egy zeneházat, hogyan görbíti a gravitációs mező a bicikliutakat, és mi van, ha a galaxisunk elpusztulásáig kell várni a buszra. ","shortLead":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk...","id":"20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd8826c-0e61-49a8-acac-25d1fceced98","keywords":null,"link":"/360/20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","timestamp":"2019. december. 16. 19:00","title":"Mikor a siófoki halállabirintus előtt húznak el a nyitott tetős MÁV-szerelvények ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]