[{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","shortLead":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","id":"20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e03e34-7590-42d9-9e88-810a34f358b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","timestamp":"2019. december. 10. 18:53","title":"Nyomoz a rendőrség Borkai fiának az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak közben jól felverték az árát. A műemléki épület a Mátyás templommal szemben található.","shortLead":"Csak közben jól felverték az árát. Ezt ők maguk sem értik. Itt van viszont az új Rise of the Koala című albumuk, tele remek dadaista diszkóval, és még az is elhangzik egy dalban, hogy „a ló néz, a csikó lát”. Interjú Márton Dániellel és Paál Lászlóval. Igen, utóbbi maga az új celeb: Szintis Laci. Alább a lemezt is meghallgathatják, sőt, a dalokat is értelmezzük a művészekkel! Hvg.hu-premier!","shortLead":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők...","id":"20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37468a4d-3ad1-4fa1-963e-e1d0e24f9f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","timestamp":"2019. december. 11. 20:00","title":"„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek a szakképzési rendszer átalakításának törvényi keretfeltételei – jelentette be közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca szerint osztrák mintára jobb, rugalmasabb, gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik az oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a tanulók.","shortLead":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek...","id":"20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9a97c-400b-49ae-90e9-bf461657e3de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","timestamp":"2019. december. 10. 15:54","title":"ITM: A piaci szintet is „elérheti” az óraadó tanárok bére a szakképzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201950_kulturak_es_historiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781a0a9c-e60c-40c3-b2aa-17794cd588e8","keywords":null,"link":"/itthon/201950_kulturak_es_historiak","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Farkas Zoltán: Kultúrák és históriák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","shortLead":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kútba esett Mészárosék nagy üzlete, lassul a gazdaság, tüntetés Prágában. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191211_Radar360_megvan_mivel_vadoljak_Trumpot_drasztikus_tengerszintemelkedes_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d99d06-1abe-4e98-b552-f269443703fe","keywords":null,"link":"/360/20191211_Radar360_megvan_mivel_vadoljak_Trumpot_drasztikus_tengerszintemelkedes_johet","timestamp":"2019. december. 11. 08:00","title":"Radar360: megvan, mivel vádolják Trumpot, drasztikus tengerszint-emelkedés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]