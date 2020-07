Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","shortLead":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","id":"20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89885-ccbb-4c22-a356-82806625c661","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. július. 30. 19:41","title":"A Fekete Zaj fesztivált idén is megrendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","shortLead":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","id":"20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7e5dfa-8a9f-431a-a23a-df9ddad505f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","timestamp":"2020. július. 30. 20:33","title":"Baranyi: Tízmilliárdokat bukna Ferencváros, ha visszavonnák az atlétikai stadion támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","shortLead":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","id":"20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341d15d7-02d8-49c2-bc6e-b013cc75c56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","timestamp":"2020. július. 31. 05:28","title":"Újra stratégiai megállapodást kötne a kormány a Coca-Colával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","shortLead":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","id":"20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1251a608-eedc-43f4-97c5-156557a85789","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","timestamp":"2020. július. 29. 13:21","title":"Szemrevaló lett a szolidan sportosított új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák, ehhez az erőmű megvalósíthatósági tanulmányt rendelt. Arra számítanak, a hosszabbítást esetleg megúszhatják környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül.","shortLead":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák...","id":"20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e790cc-5330-4bd6-b8a6-ab41e1b4e7b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","timestamp":"2020. július. 29. 11:58","title":"Környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül hosszabbítanák meg a paksi atomerőmű működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","id":"20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d48747-cdaf-4644-8b05-be74c8001e4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","timestamp":"2020. július. 30. 11:21","title":"Családi sportautó: a Brabus kezelésbe vette a hétüléses Mercedes GLB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk azt, amit eddig, nem lesz baj” – mondta a miniszterelnök. Kiderült, Orbán szerint a magyar egészségügy Európa egyik legjobbja, a cigányzenének pedig szerelmese.","shortLead":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk...","id":"20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c60fa6-0717-4a6e-bcce-33da61dd9885","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","timestamp":"2020. július. 31. 07:59","title":"Orbán: A nagy fenét kapunk mi pénzt az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","shortLead":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","id":"20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff6c658-61cf-48cb-8877-379b1cd8ef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","timestamp":"2020. július. 29. 10:42","title":"Bicskával támadtak egy horgászra Gödön, 180 forintot raboltak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]