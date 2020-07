Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni nem akaró tüntetések. \r

","shortLead":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni...","id":"20200729_A_Feketetenger_kalozai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2760728-a3a1-45c7-b75c-80546e1ced30","keywords":null,"link":"/360/20200729_A_Feketetenger_kalozai","timestamp":"2020. július. 29. 17:00","title":"Megelégelték a korrupciót, forró lett a nyár a bolgár belpolitikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik: itt is jön a második hullám. Hiába vettek fel többeket a visszapattanást remélve, lehet, hogy hamarosan nekik sem lesz állásuk. ","shortLead":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik...","id":"202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b3ecc-0aa6-4580-9218-6633f4beecea","keywords":null,"link":"/360/202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","timestamp":"2020. július. 28. 13:00","title":"Spórolna a kormány a munkanélkülieken, hogy készüljön a második hullámra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De a táblagép iPhone-nal is helyettesíthető lenne.","shortLead":"Egy extra kiegészítő segítségével házasítana össze két iPadet az Apple úgy, hogy számítógépként funkcionáljanak. De...","id":"20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b86952-ba72-4f30-991a-cafe20fa79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91da4b61-f899-49cd-b079-fb48ada05320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_apple_ipad_szababadalom_szamitogep","timestamp":"2020. július. 29. 11:03","title":"Különleges szabadalmat készített az Apple: számítógépet csinálna két iPadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan a telefonszáma, így nem tehet róla, ha időnként felhívják.","shortLead":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan...","id":"20200728_dull_szabolcs_index_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f56b9d-39be-45d5-9bad-9b1e3b287e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_dull_szabolcs_index_atv","timestamp":"2020. július. 28. 19:56","title":"Dull Szabolcs: Nekem nincs titkolnivalóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene hordania. ","shortLead":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene...","id":"20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97ffe5-33e1-43b5-9535-ee619f3aa2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","timestamp":"2020. július. 28. 12:31","title":"Az év közleményét adta ki a Honfoglalás 2000 Egyesület – fogyókúrára fognák Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","shortLead":"A többnyelvű anyaggal a külföldi tudósítók dolgát igyekeznek megkönnyíteni a portál távozó munkatársai.","id":"20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d5fbcc-f6a1-4e41-ad51-cbf06b522f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_dull_szabolcs_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 16:29","title":"Az Index szétrobbantott szerkesztősége öt nyelven terjeszti, mi történt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]