[{"available":true,"c_guid":"663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit Nagydíjon. ","shortLead":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit...","id":"20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec95dab-41f0-432e-bf76-5dd36a85eb26","keywords":null,"link":"/sport/20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","timestamp":"2020. július. 31. 13:59","title":"Hülkenberg lép a koronavírusos Pérez helyére a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb3b1a9-d8bf-4a1f-ab7c-912c97775e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól.","shortLead":"Szombattól.","id":"20200729_forgalomkorlatozas_nyugati_ter_metrofelujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb3b1a9-d8bf-4a1f-ab7c-912c97775e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6bc927-e9f6-41ec-b133-f99dc5870fa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_forgalomkorlatozas_nyugati_ter_metrofelujitas","timestamp":"2020. július. 29. 20:40","title":"A metrófelújítás miatt forgalomkorlátozás jön a Nyugati térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is onnan terjedt szét.","shortLead":"A tudósok szerint ezzel eggyel több bizonyíték van arra, hogy a vírust nem laboratóriumokban állították elő, és nem is...","id":"20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a6f5ce-dbbe-426a-9c92-22adc85d903a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_denever_koronavirus_sars_cov_2","timestamp":"2020. július. 29. 21:25","title":"Egy új kutatás szerint a koronavírus őse 40-70 éve ott lehet már a denevérekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","shortLead":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","id":"20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26c361-8339-4a0e-9c3d-d2c50b20223a","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 19:02","title":"Lemondott Levelek fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]